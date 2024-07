Yo soy Betty, la fea: ¿Por qué Beatriz Pinzón fue la verdadera villana y no Marcela Valencia?

La telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”, es una de las historias más queridas de la televisión en español, y a lo largo de sus más de 20 años de existencia, ha sido objeto de numerosas interpretaciones y debates. Mientras que para el público general Beatriz Pinzón es vista como una protagonista buena y que lucha contra el prejuicio y busca el amor verdadero, hay voces críticas que argumentan que ella, en realidad, es la verdadera villana de la historia. Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, ha sido una de las figuras prominentes en cuestionar la percepción generalizada sobre los personajes de la serie.

¿Marcela era la villana de la historia?

¿Betty, la fea es la mala de la historia?

En la serie, Betty es retratada como una mujer inteligente y perseverante que, a pesar de ser rechazada por su apariencia, lucha por sus sueños en el mundo de la moda. Su historia es una de superación personal, y muchas personas ven en ella un símbolo de valentía y autenticidad. Por otro lado, Marcela Valencia, la supuesta antagonista, es presentada como la novia del jefe de Betty, Armando Mendoza, y una rival en el ámbito profesional. Su papel parece ser el de una mujer sofisticada, pero también antipática y fría. Esta dualidad de personajes ha llevado a que Marcela sea vista como la villana, mientras que Betty es aclamada como la heroína.

Sin embargo, Natalia Ramírez, la actriz que dio vida a Marcela Valencia, en varias ocasiones ha hablado sobre la verdadera naturaleza de los personajes de la telenovela. En una entrevista reciente, Ramírez argumentó que, aunque su personaje tenía defectos y no era el más simpático, Beatriz Pinzón podría ser vista como la verdadera villana de la historia. Para ella, dos aspectos clave demuestran cómo Betty, en realidad, actúa con malas intenciones.

¿Cuáles son los motivos por los que Betty es la verdadera villana?

La actriz que da vida a “Marcela Valencia” sostiene que Betty no es la inocente víctima que muchos creen. Según ella, Betty sabe perfectamente que Armando está comprometido con Marcela cuando comienza a enamorarse de él. Esta actitud, argumenta Ramírez, revela una falta de ética por parte de Betty. Ella no solo se enamora de un hombre comprometido, sino que también se convierte en un instrumento de su traición hacia Marcela. Este acto deja claro que Betty no actuó de manera inocente al acercarse a Armando, pues ella sabía perfectamente que su jefe estaba comprometido, lo que demuestra que la protagonista no mostró respeto hacia Marcela Valencia.

Otro punto que Natalia Ramírez destaca es la creación por parte de Betty de una empresa ficticia para proteger a Armando de las demandas. Ramírez argumenta que este acto no solo es moralmente cuestionable, sino que también revela una estrategia calculada para conseguir sus objetivos personales a expensas de otros. Betty utiliza esta táctica no solo para beneficiar a Armando, sino para manipular la situación a su favor, mostrando que sus acciones están impulsadas por un deseo de venganza contra quienes la hicieron sentir menospreciada.

"Don Armando", también cree que Betty es la mala de la historia

En una entrevista, Jorge Enrique Abello, quien interpretó a Armando Mendoza, también abordó la cuestión de quién es verdaderamente el villano en la serie. Abello sugiere que, desde un punto de vista dramatúrgico, Betty podría ser considerada la antagonista principal. Su análisis se basa en varias acciones de Betty que van en contra de los principios de una heroína tradicional.

Abello argumenta que Betty, al final, se queda con todo: la empresa, el amor de Armando, y la oportunidad de vengarse de aquellos que la hicieron sufrir. Según él, la forma en que Betty obtiene estos logros no es completamente transparente o desinteresada. Este punto de vista cuestiona la narrativa de la telenovela que presenta a Betty como una figura noble y heroica.