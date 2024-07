Juan Martín Jáuregui traerá justicia en "Fugitivas en busca de la libertad"

La novela Fugitivas en Busca de la Libertad cuenta la historia de cuatro reclusas: Lorena, Frida, Lisset y Montse, quienes logran escapar de la cárcel durante una fuga masiva, las cuatro mujeres fueron encarceladas injustamente, terminan trabajando en un bar como parte de su nueva vida y ahora que son libres, buscarán limpiar su nombre.

Esta es la trama de la novela en la que Juan Martín Jáuregui interpreta a Ismael Domínguez, el fiscal en la historia, el actor comentó.

“No tenía idea de lo que iba a ver en pantalla, cuando la vi me lleve una sorpresa enorme, he quedado más que contento y la verdad es que no esperaba menos, Lucero es una productora que se involucra mucho, el resultado es muy bueno”, señaló.