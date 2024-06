Regresa lo sobrenatural con la tercera temporada de la serie "Ghosts"

El humor y los acontecimientos sobrenaturales regresan con la tercera temporada de la serie Ghosts, en donde Asher Grodman repite en su papel de “Trevor”, del cual compartió su evolución:

“Todo el mundo está atrapado allí por la eternidad, así que todos estamos atascados en los mismos momentos, pero hay algo en Trevor que siempre está buscando pasar un buen rato porque él sigue siendo eso, como un chico fiestero. Y creo que hay como un elemento de inocencia y eso es lo que encanta de mi personaje”, aseguró.

El actor originario de Nueva York recordó cómo fue que llegó a este trabajo, “hice una audición, fue una suerte que me eligieran, cuando lo leí me di cuenta que me estaba muy bueno, en mis veinte años haciendo casting nunca había leído algo tan inteligente y creativo”.

Y agregó, “fue emocionante para mí, pero al final del día, tuve suerte de que me quisieran para ello. Sé que fui la primera persona en hacer la audición, pude mantener mi puesto y conseguir el trabajo, así que estoy muy agradecido por ello”, compartió.

La serie muestra una mansión del siglo XVIII en la que habita un grupo de fantasmas torpes y adorables que se convierte en el divertido Hotel Woodstone, el cual abre sus puertas una vez más para recibir a los primeros huéspedes en la tercera temporada.

Sobre su personaje Grodman aseguró, “no creo que me moleste nada de él, porque es muy divertido, hay muchas cosas que Trevor hace y dice que deja algunas lecciones por aprender”.

Sobre su creencia en los sobrenatural aseguró, “crecí en una casa considerada embrujada en Nueva Jersey, había según mi familia fantasmas amistosos de hace dos siglos, así que voy a decir que sí por honor a esa historia. Pero ciertamente creo que tenemos esas cosas que se transmiten de generación en generación que pueden perseguir a la gente, creo en ese tipo de cosas”.

Sobre la nueva entrega comentó, “esta temporada es genial, el guion es muy bueno, tal vez influyó la huelga que tuvimos, ya que hubo mucho tiempo para sentarse y pensar en la historia, los showrunners Joe Puerto y Joe Wiseman son personas muy creativas”.

TRAMA

En esta nueva entrega, la audiencia podrá disfrutar las nuevas aventuras en las que se verá envuelto el joven matrimonio de Samantha (Rose McIver) y Jay ( Utkarsh Ambudkar) para lograr una buena impresión en los clientes y conseguir las mejores reseñas dentro de su hotel al mismo tiempo que lidian con los problemas de los fantasmas que cohabitan con ellos.

A DETALLE

10 capítulos tiene esta entrega.

Se transmite por la plataforma de Universal+

MAAZ