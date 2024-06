Majo Aguilar defiende a su prima, Ángela, de los ataques por romance con Christian Nodal: “El que calla otorga”

Ángela Aguilar no ha sido la única que se vio afectada por los ataques en su contra tras destapar su romance con Christian Nodal, pues su familia también se convirtió en blanco de críticas y esta vez fue Majo Aguilar quien salió en su defensa pidiendo que se detengan los comentarios negativos a sus seres queridos. La cantante se dijo afectada por la polémica que rodea a su familia y, una vez más, externó su total apoyo a su prima.

Majo Aguilar defiende a Ángela de los ataques por su nuevo romance

Aunque Majo Aguilar se había negado a realizar declaraciones sobre el escandaloso romance de su prima Ángela con el intérprete de “Botella tras botella”, una foto compartida en sus redes sociales por la reciente celebración de su cumpleaños 30 la motivó a defender a sus seres queridos, pues en ésta le llovieron comentarios negativos que lograron afectarla.

Majo Aguilar defiende a su prima, Ángela, de los ataques por romance con Christian Nodal. Foto: X @vozfmradio

“Es la primera vez que lo voy a decir así tan claro, pero es que creo que también ‘el que calla otorga’ (…) Yo le quiero decir a mi gente, a mi comunidad, a mis fans, que yo sé que son hermosos, a mí no me gusta, ni me benefician, ni me apoyan hablando gacho de mi familia. Yo puedo entender que alguien les pueda caer mal, que les pueda caer bien, pero sí, no apoyo eso, no me gusta. Mis fans saben que yo no le entro a eso, que me parece muy fuerte”, dijo de manera contundente Majo Aguilar en un encuentro con los medios retomado por Ernesto Buitron para su canal de YouTube.

Añadió: "Yo siempre lo único que voy a desear es que a cada persona, y más si es mi familia, les vaya muy bien en sus sueños, en la vida, en todo (…) Claro que llegan a afectar y eso ha sido muy duro también, a nadie le gusta que hablen feo de su familia y a nadie le gusta que hablen mal de ellos (...) Yo soy una persona muy sensible y la verdad es que sí me afecta mucho cuando me llegan a decir cosas sobre gente que es mi familia, duele y es complejo como persona".

Familia de Ángela Aguilar reacciona ante los ataques contra la cantante

Hasta el momento los integrantes de la dinastía Aguilar no han dado declaraciones oficiales sobre la polémica que se ha generado por el romance de Ángela Aguilar con Christian Nodal, así como de algunos de los rumores que rodean a la nueva pareja, entre los que destaca que llegaron al altar con una íntima ceremonia durante su viaje por Italia. Sin embargo, fiel a su estilo, Pepe Aguilar compartió un video con el que se burla de los internautas al realizar una transmisión y cortarla justo antes de hacer un "anuncio importante".

"Arriba Zacatecas y la familia Aguilar", es el mensaje con el que Leonardo Aguilar mostraría apoyo a su hermana durante uno de sus recientes conciertos en la ya mencionada entidad. Pese a ello, el noviazgo de la voz de "Qué agonía" y el sonorense ha logrado dividir opiniones entre quienes los apoyan señalando que se trata de dos jóvenes enamorados, y aquellos que los critican por la inmediatez con la que todo ocurrió tan sólo unas semanas después de que Nodal diera por terminada su relación con la trapera argentina Cazzu.