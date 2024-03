VIDEO: Carlos Rivera es tendencia por su atrevido baile, ¿superó los movimientos de Chayanne?

Carlos Rivera se volvió tendencia este domingo 24 de marzo debido a que se hicieron virales algunos videos que demuestran su talento en el baile, movimientos por los que fue comparado con Chayanne. El exacadémico acapara las miradas de sus fanáticas en cada concierto con sus impactantes pasos de baile que, aseguran, ya superan a los del cantante puertorriqueño que ha conquistado al público en sus más de 30 años de trayectoria.

Carlos Rivera conquista con su baile en concierto

El esposo de Cynthia Rodríguez se presentó este fin de semana en Mazatlán, Sinaloa, y durante su concierto llevó algunos looks de transparencias que le permitieron presumir su físico mientras mostraba sus dotes en el baile. Motivo por el que se hizo viral de inmediato y usuarios lo compraron con Chayanne, quien posee pasos similares con los que conquista a sus fanáticas desde hace más de 30 años.

Carlos Rivera es comparado con Chayanne por su forma de bailar. Foto: IG @carlosrivera

“Es el hijo perdido de Chayanne”, “Alguien que le diga a Carlitos que no es Chayanne”, “Con mi Carlitos Rivera no”, “Sino baila que no es buen show y si baila igual y que baila raro”, “Quien lo juzga y lo critica es porque no sabe ni bailar” y “Déjenlo ser”, fueron algunos de los comentarios por su reciente baile que enloqueció a sus fanáticas.

¿Carlos Rivera el nuevo Chayanne?

Desde hace varios años internautas y fanáticos han destacado el gran parecido que tienen Carlos Rivera y el llamado “Papá de América”, sobrenombre que se ganó debido a que, flechadas por su talento y carisma tanto fuera como sobre el escenario, fanáticas que son madres aseguraban que el puertorriqueño era el padre de sus hijo siendo la generación de los 90 que crecieron con dicha frase.

Ahora, fanáticas de Carlos Rivera han asegurado que el cantante es el Chayanne de la generación millennial debido al gran parecido con el intérprete de “Dejaría todo” y que también le ha ganado el título de “Chayanne mexicano” y “Nuevo Chayanne”. Ante las comparacoines, el exparticipante de la Academia dijo en “Ventaneando”: “Primero, agradezco mucho el cariño de la gente. No quiero ser como ningún artista, quiero ser yo y es algo que tengo claro desde hace mucho años”.