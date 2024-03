¿Qué ver el Netflix la tarde de hoy 2 de marzo?

La plataforma de streamin Netflix tiene una gran variedad de contenidos algunos de ellos se han hecho muy populares, como son las producciones turcas, ya sean series o películas son un boom y llaman mucho la atención del público mexicano debido a que son muy parecidas a los melodramas mexicanos, por lo que caen muy bien a los amantes de los dramas.

Las producciones turcas ya sean series o películas tuvieron un boom no sólo en México, sino en toda Latinoamérica gracias al éxito de "Fatmagül" con actores como Engin Akyürek quien es uno de los rostros más conocidos. Desde entonces han sido bien recibidas y un ejemplo es "Tácticas de amor", una película divertida para un fin de semana de relajación.

Es una comedia muy divertida. Foto: Netflix

"Tácticas de amor", la película turca perfecta para un fin de semana

¿Quién no se ha propuesto no enamorarse? A mi parecer todos alguna vez pensamos que no estamos en el momento ideal para tener una relación, pero la sorpresa llega cuando de pronto conoces a alguien que te atrae, empiezas a salir con esa persona y boom, sin quererlo te das cuentas que ya estás enamorado.

De eso trata esta comedia, de dos profesionistas que se conocen y empiezan un juego para ver quién enamora al otro. Asli insiste en que el matrimonio es una farsa. Pero, cuando su novio Kerem dice tener las mismas ideas, ella hace hasta lo imposible para lograr que él le pida que se casen.