Bellakath es denunciada por su estilista, asegura que le debe 100 mil pesos

Una de las personalidades más polémicas y de relevancia en redes sociales es la artista Hilda Katherinne Huerta Díaz, quien es mejor conocida como "Bellakath", una joven de 25 años que ha captado la atención de propios y extraños debido a que ha incursionado con paso firme en la música urbana, sin embargo, lo ha hecho con un peculiar y controversial sello personal.

Constantemente la cantante de "Reggaeton champange" se ubica al centro de los reflectores, esto por su peculiar sentido de abordar a la prensa y a las polémicas que surgen entorno a su música en redes sociales, pues constantemente es criticada por tener una lírica explícita y con referencias sexuales, sin embargo, ahora la polémica entorno a ella va mucho más allá de una crítica a su trabajo sonoro, sino que ahora la famosa ha recibido una grave acusación.

Hilda Katherinne Huerta Díaz es conocida como Bellakath. Foto: freepik

Ahora la polémica entorno a la famosa cantante, autora de "Pekorita love" y "Gatita" no tiene que ver con sus ácidas melodías que hablan de sexo y fiesta, sino que en esta ocasión la cantante originaria de la Ciudad de México recibió una fuerte acusación por parte de quien sería su estilista, quien ha acusado a la influencer por deberle más de 100 mil pesos.

Fue el periodista especializado en espectáculos Gustavo Adolfo Infante quien durante una entrevista con Betzel Chávez, exestilista de Bellakath, reavivó una batalla por parte de la experta en belleza, quien asegura que la cantante la estafo, amenazó y que a la fecha le debe más de 100 mil pesos, esto desde el año 2019.

Asegura que la reguetoner la amenazó

Me empezó a amenazar, me dijo: 'tú te vas a quedar callada, yo tengo el poder, tengo los medios y si no quieres que destruya tu negocio, tu familia, entonces quédate callada porque no te voy a pagar'", reveló la experta en belleza respecto a la estafa y agresión por parte de la reguetonera.

Betzel aseguró que la cantante de "Gatita" y ella tenían una amista cuando ella decidió aplicarle extensiones de cabello, momento en el que decidió fiarle además otros procesos de belleza, pues en aquel año (2019) la ahora influencer "apenas intentaba como que ser famosa", por lo que no tenía las posibilidades para pagar, sin embargo, la estilista jamás imagino que quien fuera su amiga se olvidaría de ella al alcanzar la fama.

Al momento, Betzel Chávez sostiene denuncia por "Amenaza y otros" que levantó en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en contra de Hilda Katherine Huerta Díaz, de la cual pronto espera tener una resolución legal.

