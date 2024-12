Eugenio Derbez revela la mala experiencia que tuvo al conocer a Eddie Murphy: VIDEO

Eugenio Derbez es uno de los grandes comediantes de la actualidad en México. Su carrera en la pantalla chica y su talento lo llevaron a conquistar el corazón de millones en el territorio azteca, pero como todos los grandes en la actualidad tuvieron que vivir algunas experiencias no tan buenas a lo largo de su carrera. En esta ocasión el papá de José Eduardo, Aislinn, Vadhir y Aitana confesó la mala experiencia que vivió cuando conoció a Eddie Murphy.

La anécdota la contó en una convivencia con algunos de los integrantes de la última edición de LOL México. En su relato recordó que el actor de Estados Unidos le hizo el feo cuando se acercó a saludarlo durante una convivencia con el elenco original de la película de Shrek. Derbez quería una foto con Murphy, pero no fue posible conseguirla.

La historia del mal rato que vivió Eugenio con Eddie fue gracias a que La Mole le preguntó si había sido mamón el actor de Hollywood cuando lo conoció. Derbez tuvo que confesar la verdad y aseguró que sí. Después de explicar los motivos que lo llevaron a conocerlo, comenzó a contar la anécdota.

El comediante le explicó a todos los integrantes de LOL con los que estaba en ese momento que cuando vio a Eddie se emocionó mucho y quería una foto, pero no quería parecer fan, por lo que buscó el momento indicado para acercarse a él. Primero saludó a Katzenberg, el que lo contrató, para después intentar tener un acercamiento con Murphy.

"Cuando lo vi dije: '¡Wey, es Eddie Murphy! Me quiero sacar una foto con él'. Vi que estaba platicando con el señor Katzenberg, que fue quien me contrató, y dije: 'Ahorita me voy a acercar para que me presente con él'. Estoy esperando el momento ideal... y de repente dejan de platicar y dije: '¡Ahorita es cuando!'", continuó en su relato el comediante.