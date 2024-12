¿Dónde y cuándo ver la revancha entre Emanuel Navarrete y Óscar Valdez?

La historia entre Emanuel Navarrete y Óscar Valdez está lejos de haber concluido. El peleador originario del estado de Sonora quiere desquite, y en 16 meses se abrió camino para volver a retar al Vaquero por la corona superpluma de la Organización Mundial de Boxeo.

Este sábado en los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Phoenix, Arizona, ambos se declararon listos para arrancar con el round 13 y con la mira puesta en una batalla que esté a la altura de los grandes encuentros entre mexicanos.

En agosto del 2023, luego de perder la calidad de campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Valdez buscó regresar al trono retando al mexiquense Navarrete. Después de intensos 12 rounds, El Vaquero se llevó la victoria por decisión unánime.

Navarrete viene de dos citas complicadas, pues empató con Robson Conceicao en noviembre de 2023 y para mayo de 2024 perdió ante Denys Berinchyk, en su intento de subir de categoría, a los ligeros.

"No creo que lo que me pasó sea un factor para esta pelea. Me he preparado muy fuerte, porque sé el nivel de exigencia... muchos hablan de que ya conoce mi estilo y podrá superarlo, pero no creo. Es muy complicado encontrar sparrings que tiren golpes tan feos como yo", declaró, a El Heraldo de México, el monarca que aspira a su tercera defensa mundial.