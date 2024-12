Alicia Villarreal presintió la muerte de Dulce: "se le ve en los ojos"

El pasado 25 de diciembre se confirmó la muerte de Dulce “la cantante” quien estuvo hospitalizada desde principios de este mes, sin embargo, su salud presentó severas complicaciones que terminó en el trágico desenlace, por lo que inmediatamente, familiares, amigos y fanáticos de la intérprete comenzaron a rendir homenaje.

Pese a que la intérprete de “Tu muñeca” tuvo complicaciones con su salud durante las últimas semanas, nadie imaginaba que su vida pudiera terminar, sin embargo, Alicia Villarreal amiga y compañera de Dulce sí presintió que no la volvería a ver más, razón por la cual durante la última presentación que tuvieron juntas le demostró todo el amor, cariño y admiración que sentía por ella.

Alicia, conocida por su talento y cercanía con sus amigos, tuvo un presagio muy particular antes de la muerte de Dulce. La cantante había experimentado una serie de complicaciones médicas, pero siempre intentó mantenerse activa, cumpliendo con sus compromisos laborales. En uno de esos encuentros, organizado por el productor Hugo Mejuto, Alicia Villarreal compartió con él una sensación inquietante, pues, presintió que ese sería la última vez que vería a Dulce. Este presentimiento fue confirmado por Mejuto, quien relató cómo la cantante de "Te Quiero" vio algo en los ojos de su amiga que la hizo pensar que el final estaba cerca.

El último encuentro de Alicia Villarreal con Dulce fue durante un show en Villahermosa, Tabasco, durante un evento donde ambas artistas compartieron el escenario. Hugo Mejuto, productor de ambos proyectos, recordó el momento en que Alicia le confesó su extraño presentimiento.

"Me agarró del brazo Alicia y me decía: ‘Ay amigo siento algo muy extraño con Dulce’ y yo le dije ‘¿por qué Alicia?’, me dijo: ‘siento que es la última vez que la voy a ver… se lo veo en sus ojos’, ella así me lo comentó, Alicia sí sabía, presentía totalmente", relató Mejuto.