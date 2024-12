Dulce es hospitalizada de emergencia y pospone todos sus conciertos, ¿cuál es su estado de salud?

La cantante mexicana, Dulce, fue hospitalizada de emergencia durante las últimas horas, razón por la que sus fechas disponibles en los próximos días van a ser pospuestas y serán repuestas en la agenda durante una fecha cercana que no afecte a los fanáticos que compraron su boleto con anticipación.

A través de un comunicado que publicó en las redes sociales, informó que se trata de un "cuadro de salud que requiere cuidado y reposo", razón principal por la que fue hospitalizada debido a las recientes recomendaciones médicas que se le hicieron con el objetivo de resguardar su vida.

De manera inmediata comenzaron a llegar los mensajes de apoyo para la cantante. Otras y otros compañeros de la industria del entretenimiento en México, así como amigos, conocidos, familiares y fanáticos llenaron sus redes sociales de buenos deseos para su pronta recuperación. Estos fueron algunos de los más populares:

La cantante agregó que se siente "tranquila", pues se puso en buenas manos. En este sentido, agregó que tiene confianza plena en que pronto estará recuperada al cien por ciento y entonces podrá dar todos los conciertos que se cancelaron para las próximas fechas.

"Lamentablemente, esta situación me obliga a POSPONER las fechas de mis próximos conciertos. Sin embargo, quiero dejar muy claro que NO ESTÁN CANCELADOS; estamos trabajando en la reprogramación para poder reencontrarnos muy pronto. Aprovecho para pedir su comprensión, ya que durante este tiempo no podré estar pendiente de mi teléfono ni responder llamadas o mensajes", especificó.