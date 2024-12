¿Christian Nodal no supera a Cazzu? En redes sociales especulan que en pleno concierto le dedicó “Acá entre nos”

El cantante mexicano Christian Nodal, de 25 años de edad, se sumó a una presentación de su suegro, Pepe Aguilar, quien lo invitó a subir al escenario para que juntos interpretaran uno de los grandes éxitos del fallecido Vicente Fernández: “Acá entre nos”. El cover de los artistas llamó la atención, así que los videos que están disponibles en TikTok causan revuelo.

La presentación del yerno y el suegro ha sido vista de varias maneras, ya que hay quienes expresan “qué bendición de talento” y “familia hermosa”, pero otros usuarios exponen que la familia Aguilar se aprovecha del sonorense porque “hay que exprimir al yerno lo más que se pueda”.

Pero estos no son los únicos comentarios acerca de la presentación y la interpretación de “Acá entre nos” porque algunos cibernautas aseguran que Christian Nodal le habría dedicado la canción a la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, artísticamente conocida como Cazzu, quien es su expareja y madre de su hija, Inti.

“Con esa canción le recuerda a Cazzu” y “ahora hasta Pepe (Aguilar) le ayuda a cantar a Cazzy”, son comentarios que se lee en TikTok acerca del dueto que hicieron Christian Nodal y Pepe Aguilar.

Para ver el video de TikTok, da clic aquí.

Christian Nodal y Cazzu tuvieron un romance que concluyó en mayo pasado. Foto: Instagram.

Qué dice “Acá entre nos”, canción de Vicente Fernández que interpretó Christian Nodal

Christian Nodal y Pepe Aguilar se mantienen activos porque lideran las giras “Pa’l cora” y “Jaripeo hasta los huesos”, respectivamente. Además, desde el escenario hacen colaboraciones, como sucedió en la reciente presentación del heredero de la dinastía Aguilar.

“Acá entre nos” es una canción simbólica para la familia Fernández porque fue uno de los himnos musicales del fallecido Vicente Fernández, pero Pepe Aguilar no perdió oportunidad para cantarla junto a Christian Nodal. El difunto “Chente”, quien falleció el 12 de diciembre de 2021, entonaba seguidamente esta canción que habla del dolor oculto que se tiene tras vivir una separación amorosa. Esto hizo que la canción se volviera un hit, razón por la que a la fecha se mantiene vigente.

La canción de desamor -que en redes sociales aseguran que Christian Nodal le dedicó a Cazzu- comienza con el siguiente párrafo: “Por presumir a mis amigos, les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa’ probarles de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila”.

Además, la canción continúa con esta imagen de supuesta fuerza porque el segundo párrafo dice “les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte”. Sin embargo, la narrativa de la canción cambia con el coro que dice lo siguiente:

“Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Qué es lo que ha sido de tu vida” Sigue leyendo:

Cazzu celebra su cumpleaños y fans recuerdan cuando reveló por qué intimida a los hombres

Cazzu podría estar estrenando romance tras presunta infidelidad de Nodal, aseguran se besó con cantante