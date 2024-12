A 7 meses de la trágica muerte de su hijo, querida actriz de telenovelas rompe el silencio: "voy a morir de luto"

Han pasado siete meses desde que la vida de Mariana Derderián, una de las actrices más queridas de la televisión chilena, se oscureció con la tragedia de la muerte de su hijo Pedro, de tan solo seis años. El 8 de mayo, un incendio devastador en su hogar le arrebató al pequeño, mientras ella y su hija lograban escapar ilesas. Aunque el tiempo ha transcurrido, el dolor de la actriz no ha disminuido, y su reciente aparición pública conmovió a miles, al compartir cómo sobrelleva esta pérdida irreparable.

En un video compartido en sus redes sociales, Mariana reveló detalles desgarradores sobre el impacto que ha tenido esta tragedia en su vida. Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, expresó que, aunque vive con un profundo sufrimiento, sigue adelante por su hija y su familia. En sus palabras, también dejó claro que el dolor será su compañero eterno.

Un trágico incendio que cambió su vida

El 8 de mayo de 2024, un incendio comenzó en la casa de Mariana Derderián a altas horas de la madrugada. Mientras ella y su hija de 9 años lograban escapar, su hijo Pedro, de solo seis años, quedó atrapado en el interior de la vivienda. A pesar de los esfuerzos del padre del niño, el periodista Francisco Aravena, regresó a la casa para salvarlo, las llamas fueron implacables y Pedro perdió la vida en el siniestro, mientras que Aravena sufrió graves lesiones.

El dolor de esta pérdida ha sido devastador para Mariana y su familia. A lo largo de los meses, la actriz ha guardado un perfil bajo, alejada de los reflectores, pero hace poco decidió romper su silencio y compartir con el mundo su sufrimiento y la manera en la que enfrenta esta tragedia. En su mensaje, destacó lo difícil que ha sido vivir con la ausencia de su hijo, pero también reveló su fortaleza para seguir adelante.

Mariana Derderián habla de su proceso de duelo

A pesar del inmenso dolor, Mariana Derderián no dudó en afirmar que, si pudiera regresar el tiempo, elegiría ser madre de Pedro una vez más, aunque el desenlace fuera el mismo. "Si a mí me hubiesen dicho ‘Mariana, elige o tienes un hijo durante seis años y este va a ser el desenlace, o no lo tienes nunca’, yo hubiera elegido ‘sí, lo quiero tener’. Y lo hubiera elegido mil veces", aseguró en su conmovedora grabación.

Estas palabras reflejan la profunda conexión que Mariana tenía con su hijo, una relación que, a pesar de su corta duración, fue llena de amor y momentos especiales. La actriz dejó en claro que prefiere agradecer por los seis años que tuvo con él, en lugar de lamentarse por lo que pudo haber sido. “Yo prefiero agradecer por lo que sí tuve, por esos seis años maravillosos que sí existieron”, compartió, mostrando su gratitud por cada día vivido junto a Pedro.

Mariana también dejó en evidencia la huella indeleble que esta tragedia ha dejado en su alma. En sus palabras, la actriz no cree que alguna vez se liberará del dolor por la pérdida de su hijo. "No creo que me vaya a morir sin pena, voy a morir de luto", confesó, transmitiendo la magnitud del sufrimiento que acompaña su vida desde ese trágico día.

A pesar de esta pena constante, Mariana también expresó su compromiso con la vida y con su familia. En su mensaje, la actriz reveló que su principal motivación para seguir adelante es honrar la memoria de su hijo y ser feliz por él. "Tengo que ser feliz porque lo voy a honrar, y porque se lo debo a mi hija, a mi familia que sí quedó, y también me lo debo a mí", comentó, enfatizando que su esfuerzo por encontrar un sentido a la vida continúa, a pesar de la tragedia.

