Wendy Guevara se lanza contra Marie Claire, ventila las verdades de la conductora | VIDEO

La mañana de este viernes 13 de diciembre la ganadora de la primera temporada de "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara desató polémica al lanzar varios comentarios contra la conductora de televisión, Marie Claire, provocando rumores de una rivalidad entre ellas.

A media semana, Wendy Guevara sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confirmar que puso fin a su contrato de exclusividad con Televisa, el cual vencía en septiembre del siguiente año. Inmediatamente los internautas especularon que Marie Claire estuvo involucrada con la decisión que tomó la creadora de contenido.

Para poner fin a todos los rumores, Wendy Guevara aseguró que poner fin a su exclusividad con Televisa fue decisión suya; sin embargo lo que llamó mucho la atención fueron los señalamientos que lanzó contra Marie Claire, la primera eliminada de la temporada 2023 de "La Casa de los Famosos México".

En una transmisión en vivo que hizo en redes sociales, Wendy Guevara fue cuestionada sobre si verdaderamente Marie Claire tuvo algo que ver con el fin de su exclusividad en la televisora de San Ángel. La influencer dijo que el rumor no es cierto y aprovechó el espacio para lanzar varios comentarios contra su "compañera".

Después de que los internautas le preguntaran sobre Marie Claire, Wendy Guevara confesó que nadie pidió su salida de Televisa, aunque con tantos comentarios que señalan a la conductora la han puesto a dudar. Reiteró que la decisión fue únicamente suya.

"No, nadie pidió que me quitaran. Marie Claire nada qué ver o bueno quién sabe. Ya me pusieron a dudar", contó.