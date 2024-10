"El Sol" Luis Miguel ilumina la Arena Ciudad de México con el regreso de su gira

Luis Miguel lo hizo de nuevo, el cantante de 54 años, conquistó al público, en la primera de diez presentaciones que ofrecerá en la Arena Ciudad de México, como parte de su Luis Miguel Tour 2023-2024. Fue una noche llena de éxitos, sonrisas, baile y baladas, ante 16 mil personas.

El cantante ha logrado la gira latina más rentable y esto no es fortuito, su voz, romanticismo y físico cautivan a los espectadores con sólo pararse en el escenario.

La noche comenzó con "Será que no me amas", tema que de inmediato puso a bailar a las miles de personas que ya ansiaban verlo y escucharlo, como Gaby Osbe, una mujer que lo vio el año pasado en este lugar y repite ahora porque asegura que 'nunca es suficiente', ya que es su fan desde pequeña, incluso está lista para comprar su acceso, para el show que ofrecerá el astro en el Estadio GNP Seguros, el 30 de noviembre y que será el cierre de su gira internacional.

“No importa si es el mismo espectáculo, él hace que cada noche sea mágica y única, por su energía”, contestó Osbe, emocionada.

Entre el público había parejas maduras y jóvenes, algunos incluso venían acompañados de sus hijos, quienes también heredaron el gusto por el intérprete de "La incondicional".

El concierto siguió con clásicos como "Amor, amor, amor", "Suave", "Culpable o no", "Te necesito", "Hasta que me olvides" y "Dame", haciendo un recorrido por los 80 y 90 durante la noche.

Pero no cantó todos sus hits completos, ya que hizo varios popurrís, entre ellos "Por debajo de la mesa", "No sé tú", "Como yo te ame", "Solamente una vez" y "Nosotros". Luismi recordó a Michael Jackson con la canción "Sonríe" y también a Frank Sinatra con el icónico tema "Come fly with me".

El Sol de México siguió la velada con gran parte de sus éxitos, pero el público no sólo aplaudía su voz, sino cada movimiento que hacía en el escenario.

La mezcla de música siguió con "Un hombre busca una mujer" y "Cuestión de piel", para la primera tomó con una mano el dron y caminó por el escenario, para después grabar al público.

En el escenario lo acompañaron diez músicos y dos coristas, que también disfrutaban del amor del público durante el show.

MAAZ