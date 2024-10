Jackie Chan se une a la película de Karate Kid Legends: ¿cuándo se estrena en México?

La saga de Karate Kid resurge hace algunos años gracias a Cobra Kai una serie que continúa la historia de peleadores como Daniel LaRusso y Jhonny Lawrence quien protagonizaron un increíble encuentro en la primer película, donde además uno de los maestro más icónicos del cine hace su primera aparición como lo es el Maestro Miyagi.

Ahora tras el estreno de la primera tanda de de episodios de la última temporada de Cobra Kai, así como el lanzamiento de la segunda oleada este 15 de noviembre de 2024, Netflix está viviendo el sueño de tener en Karate Kid un número de fanáticos razonables viendo la continuación de una película de 1984.

Por lo que en busca de crear más historia lardero de todos los personajes que tiene la serie, se ha anunciado y mostrado el primer póster de una nueva película que Ralph Macchio y Jackie Chan protagonizarán en el cine.

Pues es la unión oficial de la película original de 1984 con el interno de remake de 2010 donde jackie Chan entrena a Jaden Smith en uno de sus primero papeles en la industria de Hollywood, algo que ha sorprendido a todos los fanáticos de la película original, pues Ralph Macchio y Jackie Chan estan juntos por primera vez.

La película estará dirigida por Jonathan Entwisie y escrita por Rob Lieber, siendo estrenada un 30 de mayo de 2025, tras los retrasos por el mal recibimiento de la última temporada de Cobra Kai, pues se esperaba su estreno para finales de 2024 algo que al final se moverá para el próximo año.

Reuniendo a la saga original con el remake por primera vez; sin embargo, el showrunner de Cobra Kai habló sobre la especulación de que se uniría este universo con Jackie Chan con el de Ralph Macchio en una película que estará esperando el más aficionado a Cobra kai y Karate Kid.

"No estamos involucrados en la película, Ralph filmará esa película, pero nuestra serie no establece la premisa de esa historia. La película existe en su propio universo con el personaje de Jackie Chan, el de Ralph y los otros personajes de esa historia. Creo que Daniel es la pieza que las relaciona, pero no hay nada, ni narrativo ni a nivel de personajes, en nuestra temporada que conduzca directamente a ese proyecto", dijo Ben Wang sobre la nueva película.