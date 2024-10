Rosé de BLACKPINK lanzará "Rosie", su primer álbum solista fuera de YG

Luego de que se diera a conocer el regreso de la agrupación de chicas BLACKPINK en 2025, las integrantes se encuentran trabajando en sus últimos lanzamientos como solistas, pues recientemente Rosé anunció que lanzará su primer disco fuera de la empresa surcoreana YG Entertainment.

A través de una publicación de Instagram, la intérprete de "Gone" confirmó que muy pronto lanzará su primer álbum como solista llamado "Rosie". Además, dio a conocer que estará disponible en todas las plataformas antes de que empiece el 2025, año en que regresará junto a la banda de K-Pop.

Por otro lado, detalló que fue muy complicado terminar este trabajo musical, pues al principio se sintió confundida, pero con el apoyo de su familia, amigos y sus fans finalmente pudo crear un disco de larga duración, donde trabajó con la composición y producción.

Rosé es una de las mejores voces del K-Pop. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

¿Cuándo se estrena "Rosie", el primer disco de Rosé?

De acuerdo con Rosé, su primer disco "Rosie" estará disponible en todas las plataformas a partir del próximo miércoles 4 de diciembre. Además, podrá ser adquirido en su versión física, la cual ya se puede pre-ordenar a través del sitio oficial de la cantante de K-Pop.

Aunque no se ha confirmado cuántas canciones tendrá "Rosie", los fans de la cantante de "On The Ground" creen que es probable que tenga un total de 12 canciones, las cuales han sido compuestas y producidas totalmente por Rosé. Sin embargo, se desconoce qué tipo de concepto o sonido tendrá, aunque es un hecho que será en inglés.

Rosé tendrá su primer disco. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

Rosé se sincera sobre su primer disco solista

En su último post de Instagram, Rosé, quien es conocida por ser la voz principal de BLACKPINK, reveló que en un principio fue muy complicado trabajar en su primer disco, pero finalmente lo hizo con mucho apoyo. "Me quedé dormida muchas noches sintiéndome confundida y perdida, pero con el apoyo de mis queridos amigos y familia, mi equipo, y por supuesto mis fans, estoy aquí emocionada de anunciar la fecha de lanzamiento de mi álbum", escribió la artista.

Además, se mostró muy emocionada de que sus seguidores escuchen su primer trabajo fuera de BLACKPINK y YG Entertainment, la empresa que la dio a conocer. "No puedo esperar a que mis fans escuchen este pequeño diario mío. "Rosie" es el nombre que permito que mis amigos y familiares me llamen. Con este álbum, espero que todos se sientan mucho más cerca de mí", detalló.

Se espera que "Rosie" tenga 12 canciones. (Créditos: Instagram / @roses_are_rosie)

