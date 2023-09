Muere querido actor de "Imperio de Mentiras" tras una larga lucha contra el cáncer

La mañana de este miércoles 6 de septiembre, el gremio artístico una vez más se ha vestido de luto, tras la confirmación del fallecimiento del actor y director Rodrigo Ruiz quien participó en diversos melodramas de nuestro país.

Una de sus más recientes participaciones fue en la telenovela “Imperio de Mentiras”,así como en la nueva versión de Cuna de lobos en 2019, Caer en tentación, Candidata, Mujeres asesinas, Yo no creo en los hombres, entre otras más.

Foto: IG @roruizz

El actor emprendió una dura batalla contra el cáncer

Tal y como lo mencionamos anteriormente, esta mañana se confirmó la muerte del actor y director Rodrigo Ruiz, dicha información fue compartida en la cuenta oficial de la ANDI en instagram; hasta la redacción de esta nota no se ha revelado las verdaderas razones de su deceso.

Foto: Ig @andi_mexico

Así confirmaron su muerte.

Pese a lo anterior, en 2021, el actor compartió la noticia de que fue diagnosticado con cáncer de colón, fue a través de sus redes sociales que el actor dio detalles de su enfermedad.

“Después de una semana de incertidumbre, y muchos estudios, llegó una de las peores noticias de mi vida, sentía que el mundo se me venía encima al saber que un cáncer de colon con metástasis estaba ya en mi cuerpo”, escribió en sus redes Rodrigo Ruiz

Así mismo, en varias publicaciones de su cuenta de instagram, el actor y director pedía oraciones para él pues recibiría algunas quimioterapias, y cuando tenía la oportunidad mandaba un mensaje para todos los que lo seguían y tomarán medidas de prevención para evitar el cáncer de colón.

Siempre se mostraba alegre y positivo.

Foto: IG @roruizz

Hasta la redacción de esta nota se desconoce si Ruiz logró vencer el cáncer o si hasta sus últimos días siguió con esa enorme batalla, se espera que esta información sea confirmada en los próximos días.

El pasado 14 de agosto, el actor y director compartió una fotografía en donde se le puede observa partiendo un pastel, pues celebró su cumpleaños número 57.

"Feliz cumpleaños a mi, a dos años de combatir por mi vida, no me queda más que darle Gracias a Dios, a nuestra madre y al niño Dios de Praga ,por no soltarme de su mano. Vamos por vida".