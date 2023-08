Federica Quijano, una madre adoptiva que ha aprendido sobre el autismo

Federica Quijano, integrante del grupo pop "Kabah" ha tenido grandes éxitos en el escenario, sin embargo, en su vida personal ha enfrentado varios retos y dificultades, empezando por el momento en que deseaba convertirse en madre, pues una endometriosis no se lo permitió biológicamente, por lo que tuvo que recurrir al proceso de adopción.

Tomó la decisión de convertirse en madre adoptiva tras escuchar noticias sobre bebés que eran abandonados y sufrían varios daños físicos, así que comenzó a investigar de qué forma podría adoptar, desafortunadamente se encontró con uno de los primeros obstáculos: el primer albergue que visitó le hizo saber que al ser una mujer soltera no podía ser tomada en cuenta como candidata para adoptar, pues en ese año (2005) aún no se aceptaban personas solteras como tutores legales en estos procesos.



Federica no se rindió, pues en el entonces albergue temporal de la Procuraduría Fiscal ser una persona soltera no significaba ningún problema para ser candidato al proceso de adopción, por lo que la integrante de Kabah inició con el papeleo para poder convertirse en madre, y después de los estudios y trámites correspondientes, pudo convertirse en madre de su primera hija, María. “Pudieron matar mi parte biológica, pero mi fe, nunca”

Federica es madre de dos hijos, María y Sebastián

Foto de: Instagram

Federica hacía labor social visitando a los niños del albergue llevándoles dulces y hasta invitando a algunos cantantes, además llevaba a su hija María, pues quería enseñarle la importancia de ayudar a otras personas; fue así que en una visita pudo conocer a Sebastián, quien adoptaría como su segundo hijo.

A los 3 años de edad, Sebastián fue diagnosticado con autismo

Sebastián Quijano, al igual que su madre, se ha enfrentado a varias adversidades de la vida, pues siendo tan solo un bebé fue hallado en un basurero donde se estima que pasó cerca de 2 a 3 días; al ser ingresado en el hospital presentaba neumonía, rinitis, mordeduras de animales y descalcificación. Permaneció internado 20 días en los que estuvo luchando por su vida y una vez que se encontró fuera de peligro, ingresó al albergue que acudía Federica, quien en sus propias palabras dice: fue amor a primera vista.

“Desde que te conocí sabía que eras mi hijo y que iba a luchar por ti como tú luchaste por vivir en tu llegada al mundo”

Tanto la integrante de "Kabah" como sus hijos, se han enfrentado a varias adversidades de las cuales han sabido salir adelante

Al conocer la historia del bebé, la cantante no dudó en comenzar por segunda vez el proceso de adopción y fue así que Sebastián llegó a su vida. En los primeros dos años de maternidad no hubo complicaciones, todo parecía ir bastante bien, fue hasta el tercer año de vida de Sebastián donde la cantante comenzó a notar comportamientos diferentes y fue después de varias visitas al médico que su hijo fue diagnosticado con autismo.

Para Federica ha sido un proceso complicado, pues el autismo que manifestó Sebastián implicaba problemas de agresividad, por lo que la cantante ha realizado conciertos para juntar fondos y poder brindarle la mejor atención que requiere, pues no todas las personas autistas atienden a las mismas necesidades.

A lo largo de los años, Federica se ha encargado de desestigmatizar el autismo de su hijo como algo malo, pues si bien tiene sus dificultades, también le ha enseñado a ver más allá de un diagnóstico, y en redes sociales ha mencionado el trabajo que le ha costado lidiar con los prejuicios sobre el autismo de las personas a su alrededor y la misma sociedad.

Federica se ha encargado de visibilizar el autismo mediante entrevistas y redes sociales

Foto: Instagram

“Te amo mi vida y aunque me caiga millones de veces por frustración, que llore unas más por no entender cómo esta sociedad no puede ver tu luz, tu brillo, sé mi vida que juntos vamos a lograr hacernos visibles y juntos vamos a lograr que todos los demás brillen en azul profundo como tú”.

