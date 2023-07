J-Hope de BTS detesta a este tipo de persona: "Se trata de modales básicos"

J-Hope se ha caracterizado por ser uno de los miembros más divertidos y animados de BTS, sin embargo, su personalidad también puede llegar a ser fría y muy ruda, sobre todo con las personas que le desagradan. Aunque siempre está dispuesto a conocer nueva gente, el rapero de la banda de k-pop declaró que detesta a las personas que tienen una mala costumbre. Aunque muchos miembros del ARMY coincidieron con él, otros se preocuparon, ya que suelen hacer esta práctica sin querer.

¿Qué tipo de persona detesta J-Hope?

Este miércoles, la revista Esquire Korea liberó una entrevista que le hizo al rapero de Bangtan antes de que se fuera al servicio militar. En esta conversación, los organizadores hicieron una dinámica en la que el cantante de "MORE" tenía que elegir entre dos opciones, fue así que una de las preguntas decía "¿Cuáles son peores: las personas que siempre hacen un desorden versus las aquellas que nunca llegan a tiempo?".

Al principio, Hoseok, nombre real del idol, comenzó a pensar muy bien, pues confesó que ambas personalidades le desagradan, por lo que hasta bromeo al decir que debería de cortar su relación con aquellos que sean así. Después de analizar un poco más la situación, el cantante 29 años indicó que no le gustan las personas que llegan tarde, pues considera que tienen malos modales, argumento con el que coincidieron varios miembros del ARMY.

"Voy con el segundo. No soporto a una persona que llega tarde", dejo J-Hope, quien explicó que si bien un cuarto desordenado se puede arreglar, el hábito de la puntualidad depende de la persona. "Siempre puedo limpiar cuando ensucian, pero llegar tarde, se trata de modales básicos", destacó el rapero y bailarín al justificar el por qué no le agradan aquellos que siempre se retrasan y no piensan en los demás.

J-Hope no le gustan las personas que llegan tarde Foto: BIGHIT

En tanto, Hobi, como le dicen de cariño, se encuentra haciendo su servicio militar y se espera que termine para mediados del próximo año. Sin embargo, se mantiene en contacto con el ARMY gracias a que ocasionalmente comparte contenido en Instagram o Weverse, o bien, se liberan algunas entrevistas que hizo durante su debut como solista con el disco "Jack in the box", esto antes de que ingresara al ejército.