Poncho De Nigris habría tenido un romance con una chica trans

Poncho De Nigris se encuentra en medio de la polémica, pero esta vez no es por su estrategia dentro de La Casa de los Famosos México, sino debido a que recientemente se volvió a hablar de su presunta relación con una chica trans de nombre Denisse, quien hace varios años reveló detalles de su romance a una revista de espectáculos. A pesar de que este suceso fue hace ya más de una década, en los últimos días ha comenzado a adquirir relevancia a causa de que la mujer se encuentra desaparecida.

Hace unos días, el exfinalista de Big Brother comentó la polémica que vivió hace ya casi 15 años, cuando una mujer transexual aseguró a la revista TvyNovelas, que había tenido un romance con él. Poncho indicó que la chica, de nombre Denisse, mintió, ya que solamente se tomó unas fotos con él en dos oportunidades, sin embargo, estas fueron suficiente para que aparecieran unos días después en la portada de la publicación con toda una historia sobre su supuesta relación.

Denisse aseguró que estuvo con Poncho De Nigris Foto: Especial

"Salió en TVyNovelas a la semana ella diciendo que tenía una relación conmigo, que no sé qué, mandó las fotos esas, sacó toda una historia. (...) Después de que salió la nota en portada y todo yo dije ‘hijos de su pin&%# ma#$% TVyNovelas ni investigan ni nada’”, destacó el conductor, de 47 años, a sus compañeros dentro del reality. Además, el actor relató que se vio involucrado en su desaparición, pues tan sólo unas semanas después no fue localizada.

¿Quién fue Denisse, chica trans que estuvo con Poncho De Nigris?

En 2009, la famosa revista de espectáculos publicó una entrevista con Denisse, una mujer transexual que aseguró que había tenido un fugaz romance con Poncho De Nigris. La chica aseguró que conoció al entonces modelo en una fiesta y que tuvieron un encuentro, pero que sólo fue un momento, pues después de aquella ocasión no lo volvió a ver, ya que la estrella de televisión tenía compromisos laborales y ella también.

“Fue una experiencia única, porque no se ha repetido. Yo creo que fue el momento. A mí Poncho me gusta mucho; es guapo, atractivo y besa riquísimo. Todo se fue dando por el momento y el alcohol. Una cosa lleva a otra, hasta comerme el caramelo, que aunque está chiquito, está rico como quiera”, declaró la bailarina en una entrevista con el periodista Jorge Carvajal, quien hace algunas semanas retransmitió el video de esta conversación en el que llenó de halagos al originario de Monterrey, Nuevo León.

Después de la entrevista, Denisse desapareció, y Poncho fue involucrado en el caso en aquella ocasión, pues se especuló que se había enojado con ella por decir que tenía el miembro pequeño. Mientras Jorge Carvajal aseguró que la mujer murió, los conductores del programa "Chsime No Like" entrevistaron a su amiga Himmel Reyes, quien dio más detalles sobre este caso en el que también el actor tuvo que declarar.

La amiga de Denisse puntualizó que contrario a lo que se dijo en aquellos años, la mujer desapareció días antes de que se publicara la nota sobre De Nigris. "Ella desapareció el 2 de septiembre y a los 15 días aparece la revista. Ella desapareció antes de que apareciera (publicado) el reportaje. (...) en ese transcurso de tiempo, me avisan que encuentran a Denisse cortada en pedacitos", dijo Himmel, quien manifestó que la celebridad regia no sabía de la entrevista y que a pesar de estar involucrado, él no lo hizo, pues sentenció que posiblemente fue por una deuda con personas que vendían drogas.

En tanto, desde que hace un tiempo, usuarios de redes sociales han señalado al ex integrante de "Solo para mujeres" como "machista", "misógino" y "transfóbico", sin embargo, ahora con la dupla que ha hecho con Wendy Guevara se le ha acusado de querer limpiar su imagen.