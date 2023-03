Lis Vega voló la red en transparencias y muestra de más

Lis Vega es una de las artistas que ha enamorado al público masculino. La actriz comenzó su carrera como bailarina en una agrupación llamada “Fantasía”. En 1997 llegó a México desde Cuba en busca de nuevas oportunidades, donde ganó fama al interpretar a Niurka Marcos en la película “Mi vida” del productor Juan Osorio.

En su cuenta de Instagram la cubana intenta mostrar todo lo que está haciendo para que sus fans no se pierdan de nada. Con 1.9 millones de seguidores, la artista centroamericana se va consagrando como una de las influencer que más interacciones realiza con su público y por eso, cada post que realiza se hace viral al instante.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Lis Vega presume su belleza en transparencias

Es bueno recordar que Lis Vega fue “conejita” de la famosa revista Playboy en el año 2000, donde se ganó miles de admiradores gracias a su cuerpo. Ahora, con la publicación realizada hace pocas horas, Vega hizo estallar las redes mostrándose con un provocativo conjunto transparente, el cual destacaba su escultural figura.

En la imagen viral de Instagram, la cubana luce un corpiño de hilos donde se puede ver más de lo que la red social de la camarita permite. Si observamos la parte de abajo, también usa esos hilos metalizados donde deja entrever que no hay nada abajo. Este outfit tan particular hizo estallar la red y en pocos minutos ya tenía cientos de like.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

No es la primera vez que Lis Vega enamora a todos con sus dotes, pues la actriz cubana ha participado en exitosas telenovelas como "Contra viento y marea", "Tormenta en el paraíso", "Amorcito corazón" y "Santa Diabla", y que hace unos meses participó del reality show "Las estrellas bailan en Hoy", donde demostró que tiene una gran figura.

