Laura G: el ajustado minishort con el conquistó a todo Venga La Alegría

Este martes 28 de febrero, la guapa conductora de "Venga La Alegría", Laura G se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir un par de fotografías en las que lució de manera espectacular con un ajustado look con el que despidió al mes de amor.

Ante sus millones de seguidores en redes sociales, la también conductora de radio sorprendió a todos los internautas al subir dos imágenes que se volvieron virales a los pocos minutos. Todos los internautas coincidieron en que ese tipo de prendas le quedan a la medida.

Laura G despide febrero con un hermoso look

En la reciente transmisión del matutino "Venga La Alegría", Laura G demostró que la moda forma parte de su día a día al lucir de manera espectacular con un pequeño look que resaltó la gran figura que ha conseguido a sus 37 años de edad. La publicación inmediatamente circuló en los distintos medios de la farándula.

En la publicación podemos observar a la estrella de TV Azteca dentro de los foros de la televisora mientras presume su belleza con un ajustado conjunto color negro que dejó al descubierto sus tonificadas piernas y sus pronunciadas curvas. El look lo complementó con un hermoso cárdigan.

Foto: Instagram/@lauragii

Como era de esperarse, la publicación no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de comentarios y recibiendo cientos de "me gusta", los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks, los cuales resultan perfectos para la presente temporada de calor.

"Hermosa", "Preciosa" y "Hermosa", fueron algunos de los comentarios que recibió la estrella de televisión.

Foto: Instagram/@lauragii

Laura G, la estrella de VLA

A pesar de los rumores que la colocaban fuera de "Venga La Alegría", Laura G se ha mantenido firme en decir que seguirá formando parte del elenco estrella del matutino de TV Azteca, incluso un directivo confesó que la conductora continuará en el matutino.

