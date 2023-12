Embargan lujoso departamento de Leonardo García por supuesta deuda millonaria

Leonardo García vivió momentos de angustia la mañana de este lunes 4 de diciembre cuando un grupo de policías ingresó a su penthouse rompiendo la puerta, aunque en un inició pensó que se trataba de un robo le informaron que sería desalojado por una supuesta deuda de 5 millones de pesos por no pagar renta. El actor explicó que todo se taraba de un “fraude inmobiliario”, pues hace ya varios años interpuso una demanda contra la empresa con la que adquirió la propiedad.

Desalojan a Leonardo García

A través de su cuenta de Instagram, Leonardo García compartió algunos videos en los que expresa su frustración y muestra el momento exacto en el que sus cosas son sacadas del lujoso departamento ubicado en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Además, señaló que algunos de los objetos sufrieron daños al igual que la puerta que rompieron los policías para ingresar por la mañana acompañados de un actuario y personal de la inmobiliaria.

“No me lo regalaron, yo lo trabajé (…) Estoy anonadado, estoy impotente, no puedo creer todo el dinero que pagué”, dijo molesto el hijo del actor Andrés García al explicar que cerca de las 10 de la mañana los policías ingresaron a su casa destruyendo la puerta a su paso. Indicó que será este martes 5 de diciembre cuando se realice una conferencia de prensa para dar detalles del caso y el motivo por el que fue desalojado.

¿Leonardo García con deuda millonaria?

El actor de “Tanto amor” explicó que ha vivido en el departamento por siete años, tiempo durante el que han tenido que realizar reparaciones mayores tanto él como algunos de su vecinos. García cubrió el 65 por ciento del costo total de la propiedad, pero ante la negativa de la inmobiliaria de cubrir los costos de las imperfecciones que se arreglaron decidieron emprender una demanda en su contra.

“Ellos se deslindaron y no lo arreglaron. Entonces dijimos, si no lo arreglas tú, nosotros lo pagamos, pero nos regresas lo que invertimos… entraban ríos de agua. Todo tuvimos que cambiarlo. Esto es inaudito. Esto lo hacen para quitarte tu patrimonio”, añadió el actor a quien la inmobiliaria le exige un pago de poco más de 5 millones de pesos por supuesta rentas que no ha pagado.