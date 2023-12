Así lucía Luis Miguel en 1992 cuando le ganó a Cristian Castro y Thalía en los Premios "Eres"

Durante los primeros años de la década de los años 90, la revista Eres estaba colocada en el gusto del público juvenil, vendiendo miles de ejemplares. Para sumar a sus portadas exclusivas con los mejores artistas del momento, la editorial presentaba una noche con los Premios Eres, esa celebración a lo mejor de la música.

Fue ahí en pleno 1992 cuando Luis Miguel, ya como un artista consolidado a pesar de su juventud, llegó al escenario de la publicación para vencer a sus oponentes, regalar palabras de agradecimiento y deleitar a los presentes con sus canciones. La noche perfecta para un puñado de afortunados, tanto como quienes le han visto en su más reciente gira, donde ha pasado algunos momentos bochornosos en el escenario.

Luis Miguel durante su más reciente gira. Foto: Especial

Eso sí, uno de los momentos de mayor profesionalismo, se dio cuando Luis Miguel cantó bajo la lluvia en uno de sus últimos conciertos de este 2023.

En 1992, Luis Miguel vence con el mejor show

Hace más de 30 años, e intérprete de "La incondicional" ya imponía tendencia con sus giras. Para ese momento había pasado las giras "Luis Miguel: 20 años" (1990-1991) y "Romance: En Vivo" (1991-1992), ambas con presentaciones abarrotadas en varias ciudades de México y Latinoamérica.

Con amabilidad y generosidad, el cantante subió al escenario y agradeció a sus rivales, así como a todo el equipo de producción de cada concierto, pasando por músicos y técnicos.

Luis Miguel superó a Cristian Castro y Alejandro Sanz como mejor cantante

1992 había estado lleno de trabajo para Luis Miguel, quien estaba en los cuernos de la Luna con sus éxitos. Consolidado en el gusto del público de habla hispana, compitió en esos Premios Eres en la categoría de Mejor Cantante, misma que ganó al vencer a los jóvenes Cristian Castro y Alejandro Sanz, llegando el primero con su disco "Agua Nueva" y el segundo con "Pisando Fuerte".

Seguido de una ovación de pie, el cantante indicó:

"Muchas gracias, en esta ocasión quiero agradecer a Televisa, a la revista Eres, a ustedes y al público que votaron a través de la revista y gracias por quererme", expresó.

"Romance" gana como mejor disco sobre el de Thalía

La dupla conformada por Luis Miguel y Armando Manzanero dio grandes frutos en el álbum "Romance", esa mítica grabación que cimentaría el camino para otros discos del mismo corte con boleros, bajo la producción o supervisión del cantautor de Mérida.

A lado de Manzanero. Foto: Especial

Ante esto, Luis Miguel exclamó para dar crédito a los compositores del disco. "Es una muy buena noche y no me esperaba que iba a haber esta respuesta tan bella. Este trofeo significa la colaboración de mi productor, Armando Manzanero, también de Bebu Silvetti que fue una de las personas más importantes de este disco. También que estas canciones forman parte de hoy, son bellas y seguirán siendo bellas y por eso seguiré grabándolas porque me siento identificado con ellas. Gracias por apoyar la buena música", sentenció Luis Miguel a un público eufórico son su presencia.

Momentos después, "El Sol", interpretó el éxito "No sé tú", ésta fue seguida por "Inolvidable" para cerrar su participación.

