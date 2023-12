Santa Claus sufre aparatosa caída durante el concierto de Madonna | VIDEO

Madonna no deja de sorprender a sus fanáticos durante cada concierto en su gira "Celebration Tour" y esta vez, como parte de las celebraciones de Navidad, invitó a Santa Claus. Sin embargo, no consideró lo que ocurriría sobre el escenario ya que una de las bailarinas no contuvo su emoción y subió a sus piernas provocando que él no soportara el peso y ambos sufrieran una aparatosa caída.

Santa Claus sufre aparatosa caída

El bochornoso momento ocurrió durante el más reciente concierto de la cantante en Washington y se hizo viral de inmediato en TikTok. El invitado especial fue Santa Claus y su papel, al parecer, era calificar la habilidad de los bailarines sobre el escenario por lo que algunos de ellos no dudaron mostrar sus mejores pasos para después acercarse a él y pedirle su deseo de Navidad.

Sigue leyendo: “Estuve en coma inducido durante 48 horas”: Madonna revela detalles de su hospitalización

Santa Claus sufre caída en pleno escenario durante concierto de Madonna. Foto: Captura de pantalla TikTok @mdnavds

Pero la escena dio un giro cuando una de las bailarinas emocionada subió a las piernas de Santa Claus para bailar, aunque él no pudo soportar el peso y ambos cayeron sobre el escenario. Al percatarse de que todo estaba bien, Madonna no pudo contener la risa y en redes sociales internautas también hicieron algunas bromas: "Este año no habrá regalos", "Alguien se portó muy mal", "Querido santa..." y "Pobre Santa".

Te puede interesar:

Madonna vuelve a México con su gira “ The Celebration Tour”; así lo anunció