Macarena García: ¡más guapa que nunca!

Hoy, junto a sus compañeros Isidora Vives, Andrés Baida y Diego Klein, Macarena tiene frente a sí el mayor reto de su aún joven carrera al protagonizar la telenovela Mi secreto. Con aplomo, consciente de la responsabilidad que significa llevar el peso de una historia, pero también sabedora de todo el apoyo que tiene detrás, se dice lista para enfrentar el desafío.

Una amplia sonrisa y mirada cristalina demuestran su seguridad y los anhelos de que esta nueva versión de ella como intrusa sea del agrado del público. Ser protagonista de una historia es una gran responsabilidad, ¿cómo te sientes? Somos cuatro jóvenes protagonistas, pero no hay ningún temor porque no estamos solos con esta responsabilidad, pues detrás hay un montón de manos sosteniendo esa mochila. Están gente como Alma Delfina, Arturo Peniche, Fernando Ciangherotti, Claudia Ramírez, Karyme Lozano, en fin, un montón de personas que nos ayudan, nos motivan y nos enseñan a llevar adelante este compromiso. Todos ellos han sido muy generosos, con su experiencia y conocimientos nos orientan y nos alientan. Ha sido un placer trabajar a su lado y descubrir que, además de grandes actores, son excelentes personas. Por mi parte me siento feliz y a la vez muy tranquila. Hemos hecho un gran trabajo y ojalá al público le guste el resultado.

¿Qué te parece que se les dé apoyo a los rostros jóvenes? Me parece muy importante reconocer el talento a cualquier edad, hay gente mayor o más joven con una capacidad increíble, y es bonito que se les apoye. Hay muchos jóvenes buscando una oportunidad y sería padre que nuestro ejemplo fuera un aliento en sus carreras, que no se desanimen cuando les cierren una puerta, al contrario, que se den cuenta de que los sueños se cumplen.

¿Qué significa formar parte de una familia artística? Gracias a ellas pude encontrar mi pasión de una manera más fácil, y lo agradezco. Vivo en una casa donde la actuación se respira por todos los rincones. En esta telenovela trabajo con mi hermano Javier, antes lo hice con mi mamá, y tristemente ya no pude hacerlo con mi abuela. Hubiera sido increíble, pero ya se nos adelantó.

¿Cuál sería tu secreto? En realidad no soy una persona que tenga secretos, pero algo que quizá no muchos saben de mí es que estoy a la mitad de la carrera de Psicología. Estudio en la Universidad Anáhuac, y aunque es difícil combinar trabajo y estudio, soy de las que siempre dicen “sí se puede”. Para mí es muy importante tener un respaldo académico aparte de mi trabajo como actriz, no porque piense dejar esta carrera en el futuro, sino simplemente porque considero que entre más preparada estés, más puertas se pueden abrir. Además, la psicología es algo que siempre me ha gustado, así que lo hago con mucho gusto.