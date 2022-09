Querida ganadora de La Academia está de luto: “espero encontrarnos en otra vida”

El pasado 14 de agosto, llegó a su fin la treceava temporada de “La Academia” en donde quedó como ganadora la originaria de Honduras Cesia Sáenz, quien con su potente voz logró conquistar a todos los seguidores del reality show musical.

A tan solo un mes de esto, Cesia atraviesa por un duro momento personal pues el luto la ha embargado, con el fallecimiento de un ser querido, así lo compartió la intérprete de “Me rehúso” en sus redes sociales.

Cesia está muy triste

Tal y como lo mencionamos anteriormente, Cesia compartió en sus redes sociales el difícil momento por el que atraviesa, pues “Honey” su fiel compañera murió.

Cesia compartió algunas fotografías de quien fuera su mascota, quien llevaba por nombre “Honey”, una perrita de raza cocker y que la acompañaba en cada una de sus aventuras.

En su cuenta oficial de instagram, Cesia compartió una serie de fotografías, la primera solamente con el texto “se me fue mi Honey” en donde se pudo apreciar no solo a su mascota sino también un dibujo que la ex académica estaba haciendo.

Foto: Captura de pantalla

En la siguiente fotografía aparece Cesia cargando a su mascota y además en ella escribió un extenso texto en el que contó cómo es que “Honey” llegó a su vida.

“Mi primer bebé, recuerdo que tenía yo 17 y pasé por una casa donde habían muchos perritos, me enamoré y pregunté, estaban en venta. Ella fue la primera que se me acercó, yo no tenía cómo comprarla pero la dueña me conocía y en ese entonces yo trabajaba de maquillar, la pagué maquillándolas a ella y a su familia”, comenzó el texto Cesia

Foto: Captura de pantalla

En la misma publicación, la intérprete de “Me Rehúso”, reveló que inmediatamente supo el nombre que quería ponerle pues era de color “doradita” además que siempre fue muy dulce con ella; además la cantante escribió esperanzada poder reencontrase con su mascota en otras vidas o formas.

La siguiente publicación, Cesia compartió el lugar en donde reposan los restos de “Honey”, se puede apreciar que es un jardín, se presume que es el de la casa de la cantante, así mismo escribió que está segura que encontrará a “Honey” en flores, aire, niños y en muchas otras formas más.

Foto: Captura de pantalla

