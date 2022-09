La mejor película de intriga en Netflix que te hará morderte las uñas con su trama; basada en hechos reales| Tráiler

Se acerca el fin de semana y con él una nueva oportunidad de ver algún interesante título de alguna serie o película y que mejor que las producciones basadas en hechos reales para darnos muestra de las diversas historias que acontecen alrededor del mundo.

Es por eso que a continuación te hacemos la recomendación de un filme que sin duda podría llenar tus expectativas debido a que se trata de una producción basada en sucesos acontecidos en la realidad.

Hablamos de la cinta “Dark Waters” o por su título en español “El precio de la verdad”, se trata de un filme de suspenso legal estadounidense. La cinta fue estrenada en 2019 y es una creación del director Todd Haynes, quien trabajó con esta historia escrita por Mario Correa y Matthew Michael Carnahan.

¿De qué trata la película?

Este filme es protagonizado por Mark Ruffalo y Anne Hathaway en compañía de Tim Robbins, Bill Camp, Victor Garber, Mare Winningham, William Jackson Harper y Bill Pullman.

La historia dramatiza el caso de Robert Bilott contra la corporación de fabricación de productos químicos DuPont, esto luego de que la empresa contamina una ciudad con productos químicos no regulados.

La cinta se encuentra basada en el artículo del periódico The New York Times de 2016 titulado “The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare”, lo que en español significa “El abogado que se convirtió en la peor pesadilla de DuPont”. Vale la pena destacar que partes de la historia también fueron reportadas por Mariah Blake, cuyo artículo de 2015 titulado “Bienvenido al hermoso Parkersburg, West Virginia” fue finalista del Premio a mejor artículo de la Revista Nacional.

A continuación te mostramos el tráiler de esta producción que además se encuentra en el top tres de las cintas más vistas de Netflix en México.

