Netflix revive el caso Cassez-Vallarta en serie documental; detalles y fecha de estreno

Basado en el libro Una novela criminal de Jorge Volpi, el mismo escritor ayudó a revivir en una serie documental, uno de los casos judiciales más polémicos que ha vivido nuestro país, la detención y el montaje del que fueron parte Florence Cassez e Israel Vallarta.

“Alejandro Gerber fue el que directamente trasladó los hechos del libro al documental, la ambición de la novela primero y luego de este producto era tratar de llegar a la verdad, pero aún no se logra, no se sabe todavía ciertamente que ocurrió ese 9 de diciembre de 2005, lo que sí está claramente documentado son todas las maniobras de distintos organismos del estado y de las empresas televisoras para que la verdad no pudiera saberse, que a 17 años de distancia no se haya resuelto este caso”, aseguró Volpi.

El escritor mexicano detalló que uno de los méritos de este trabajo es haberle darle voz a los protagonistas, “todos los actores tuvieron la oportunidad de hablar en el documental y eso fue trabajo de Alejandro y de todo el equipo de manera importante, por supuesto hay quienes decidieron no hablar y a mi me paso lo mismo en el momento del libro, algunos cambiaron de opinión y otros que de todas maneras no hablaron. Prácticamente todos los involucrados, salvo esos casos concretos, hablaron y eso me parece una de las cosas más importantes”.

Con testimonios de los expresidentes Nicolas Sarkozy y Felipe Calderón, el productor Pablo Cruz considera que es una historia bien contada, “extendimos cosas en el documental, es un producto bastante grande en cuanto a dimensión de lo que abarca porque son dos países, Francia y México y los dos puntos de vista de un caso que sigue siendo controversial, hay gente que está siendo enjuiciada o no enjuiciada por culpa de este caso, de esta fabricación. Es un filme completamente balanceado en las opiniones que hay de Francia y de México, filmamos casi tres semanas no solo en París sino también en el norte para entrevistar a Florence. También aquí en México nos tocó una pandemia que nos hizo parar de repente o nos hizo replantear, pero al final se logró tenemos a todos los que queríamos para que contaran su versión”.

Los creadores de este documental están en la espera de las reacciones que se tengan en el estreno, pero coincidieron en que no tienen miedo, por su parte Alejandro Gerber aseguró, “hay algunos personajes que entrevistamos que por las conexiones políticas que tienen generaban ciertos reparos, pero estuvimos bien asesorados por la gente de Netflix y en ningún momento sentimos estar amenazados, creo que esto también tiene que ver con los años que tiene la historia, me parece que no fue así con los que empezaron a investigarla”.

Mientras que Volpi agregó, “miedo tenía antes de que se publicara la novela ya que había entrevistado a muchos y no sabía lo que iba a pasar, tengo que decir que una vez que se publica no tuve amenazas de ningún tipo, sólo me tocaron episodios de personas muy enojadas por lo que aparece en el libro, pero ningún caso llegó a ser cercano a las amenazas que sufren muchos periodistas de este país. Ahora que se estrene veremos cuáles serán las reacciones posibles, porque el impacto de los libros y la prensa no es en ninguna medida lo mismo que el audiovisual”.

Datos

Se estrena el 25 de agosto en Netflix.

Estuvieron tres semanas en Francia.

No pudieron hablar con Israel Vallarta.

5 capítulos son los que conforman el filme.

190 países tendrán disponible el documental.

CAR