Cazzu: Los 5 looks más drásticos que se ha hecho la exitosa trapera | FOTOS

Una de las mujeres que actualmente conquista en la industria de la música a nivel mundial es la argentina Cazzu, quien se dio a conocer en México luego de que se supo que tenía una relación con Cristian Nodal. La famosa de 28 años está enfocada en el género rap y trap, en donde ella misma es la compositora y plasma sus ideas sin temor al qué dirán.

Además de sus letras llenas de rimas, Cazzu también ha llamado la atención de sus seguidores gracias a su personalidad extrovertida y libre, al mismo tiempo que demuestra que no necesita la aprobación de nadie para vestirse como mejor le parezca.

Una artista en defensa de las mujeres

A través de sus creaciones, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida dentro de la escena musical como Cazzu, manda un mensaje de empoderamiento para las mujeres, al mismo tiempo de que expresa su postura en contra de la violencia de género y en contra de la opresión hacia las mujeres.

La famosa compositora argentina tiene millones de seguidores en Instagram, 10. 3 para ser exactos, por lo que su fama en redes sociales es mayor a la de Nodal, quien está por debajo con 9.3 millones.

Los looks más drásticos de Cazzu.

El primer look en el cual Cazzu demostró no tener miedo a los cambios drásticos fue cuando a mediados de 2020, cuando optó por teñirse la melena completamente de rubio y además se peinaba de una manera ondulada, lo cual fue un look nunca antes visto en ella.

Cazzu y su melena larga rubia. Foto: Especial

A finales de 2020 decidió usar el cabello rojo con fleco totalmente largo y no pasaron más de seis meses cuando a mediados de 2021 se cortó el cabello tan pequeño que parecía que se lo había rapado por completo, con este look la novia de Christian Nodal utilizaba tonos de cabello como rosa y morado.

Cazzu tenía el cabello sumamente largo y decidió raparlo. Foto: Especial

A principios de 2022 la joven se dejó crecer el cabello y tenía una corta melena misma, que tiñó de negro y luego de rojo, mostrándose como la vemos en muchas fotografías en su Instagram.

Cazzu y su melena corta en color negro. Foto: Especial

Poco tiempo después la argentina presumió una melena larga y negra con un fleco, misma que la ha hecho lucir totalmente distinta y por supuesto radiante como en sus otros looks.

Cazzu nuevamente con cabello largo, pero ahora en color negro. Foto: Especial

