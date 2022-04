Coldplay subió a fan al escenario para cantar con ella en LENGUAJE de SEÑAS: VIDEO

Lo que Coldplay ha logrado en su estadía en México es algo sin precedentes. La famosa agrupación se ha colocado, por claros méritos propios, como la favorita del público mexicano que se ha deleitado con cada uno de sus conciertos en diversas ciudades de nuestro país.

En el caso de los conciertos que se llevaron a cabo en el Foro Sol, Chris Martin y compañía dejaron momentos para el recuerdo que difícilmente alguien va a superar. Uno de los más recientes -y últimos de su paso por CDMX- fue cuando el vocalista de la banda dio espacio a una fan para acompañarle en la interpretación de una canción, pero ella con lenguaje de señas.

El resto del momento tienes que verlo, es hermoso, emocionante e inolvidable.

Fan pide cantar con Coldplay

Chris Martin subió a su escenario en el Foro Sol y permitió que Enory García, una fan que le había pedido a Martin un favor especial, pudiera cantar con ellos.

Lo anterior sucedió durante la fecha de miércoles pasado, pero se fraguó desde el 1 de abril cuando la joven con sordera le envió mensaje a la banda para pedir cantar a su lado con lenguaje de señas. Para lograr que se viralizara, la chica lo pidió a través de un video en el que mostró la forma en que interpretaba sus canciones.

Fue así como Enory García escribió que es sorda, pero podía escuchar con sus audífonos y tuvo terapia del habla, por lo que desde hace 15 años se comunica con lenguaje de señas.

“En la vida cotidiana descubrí que las personas sordas podemos escuchar a través de las ondas sonoras. En un momento te conocí, Coldplay, me encanta tu música con tus sonidos y ritmo. Quiero mostrarles a las personas sordas que podemos sentir tu música, quiero demostrarles que no solo cantan“, indicó.

Martin le invita a cantar con señas

Fue entonces que la magia sucedió. Enory asistió al concierto con varios amigos y, con ayuda de varias personas, pudo estar cerca del escenario para lograr su cometido. Fue así como, antes de interpretar la canción "Something just like this", Chris Martin vio a la joven y le invitó a subir.

Fue así como él tocó e interpretó el tema mientras Enory hizo la interpretación de la canción en lenguaje de señas para miles de asistentes que corearon cada palabra.

MIRA EL VIDEO de Enory García a lado de COLDPLAY