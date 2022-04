"No me interesaba": Joaquín Cosío estuvo a punto de rechazar uno de sus papeles más importantes

Joaquín Cosío estuvo a punto de perder uno de los papeles más importantes de su vida, debido a que rechazó, al menos de inicio, participar en la cinta 007: Quantum.

No es que el actor haya tenido problemas con el guion o con el elenco que se desempeñaría con él, sino que desconocía que se trataba de la vigesimosegunda producción del universo de James Bond.

De acuerdo con lo que el intérprete platicó a Adela Micha en entrevista exclusiva, el motivo de esta negativa fue que cuando le ofrecieron hacer el casting, le informaron únicamente que se trataba de una gran producción en inglés.

"En realidad no me interesaba, era un proyecto que sonaba demasiado grande; no me habían dicho que era el 007, es una película americana", contó.

El protagonista de El Infierno intentó dar varias excusas para no salir en la producción, dentro de ellos que no hablaba bien el idioma y que el día que se hacía esta prueba tenía un llamado nocturno para la película Arráncame la vida.

Como la directora de casting fue muy insistente con él, decidió acudir a la cita, pero no estudió el papel que le ofrecían, contrario a lo que suele hacer cada vez que se presentaba a uno.

Con esto, Cosío esperaba ser descartado del proyecto sin necesidad de cerrarse las puertas con la persona que le estaba ofreciendo una oportunidad.

"Hasta leí las líneas, me fui y me olvidé para siempre y al rato me llamaron", dijo.

Sobre su relación con Daniel Craig, aseguró es una persona muy fría, pero amable. Al final de las grabaciones le regaló a su colega una botella de tequila.

Narró que para enfrentar este reto le sirvió la experiencia previa y un diálogo interno que había tenido consigo, en el cual se comprometió a no sufrir por su labor.

"Ellos siempre lo han sabido. Yo nunca he dicho que sé inglés y es la verdad. Me están contratando, entonces no tiene caso que me ponga incómodo", dijo.

Durante la charla indicó que el director Marc Forster se convenció de incluirlo en la cinta después de verlo, ya que requería a un personaje que tuviera rasgos latinos marcados, por lo que no le molestó mucho su interpretación desganada en el casting.

“El Cochiloco” cambió al teatro y a su novia por venir a perseguir su sueño a la Ciudad de México | VIDEO

El actor contó a Adela Micha cómo se sintió con el papel.

Ahora estará en el teatro

El intérprete regresa a los escenarios con la obra Excepto un pájaro, la cual se presentará en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris y tiene como temática la amistad y la fraternidad entre un grupo de personas. Esta puesta en escena tiene como fechas el 7 y 8 de abril.

Además de esto, está grabando la serie Ambulancia, la cual está basada en el documental Familia de medianoche y habla sobre una familia que sobrevive gracias a un vehículo de rescate no regulado por el gobierno.

"Es un gran elenco, muy amplio también. Sí es una historia entrañable".

En esta producción financiada por Apple TV+ participan también Yalitza Aparicio y Óscar Jaenada y contará con diversos directores para encabezar los episodios.

