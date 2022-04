La ex de Marc Anthony sube la temperatura con este primer plano

Shannon de Lima sigue haciendo de las suyas se muestra hermosa en redes sociales, respondiendo a los comentarios que se hicieron de su ex esposo (entre 2014 y 2017) Marc Anthony, recientemente en una nueva relación amorosa. Constantemente la prensa compara a la bella venezolana con la ex miss Paraguay.

Desde que se supo que el ex marido de Shannon de Lima mantiene un romance con la modelo Nadia Ferreira, los comentarios sobre la diferencia de edad no dejaron de aparecer y de la mano de ello, nuevamente más comparaciones entre todas las ex novias o esposas que tuvo el salsero.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Sha de Lima

Desde luego que Sha de Lima no se prende en estos juegos y no ha hecho comentarios sobre la nueva relación de Marc Anthony. Incluso, esa misma semana se dio a conocer que la modelo de 33 años estaría atravesando por lo mismo con el actor Alejandro Speitzer.

Sola o acompañada Shannon de Lima deja claro que en materia de moda y belleza, es y será una de las reinas. En Instagram se mostró el pasado martes 12 de abril con tres fotografías que dejan claro lo hermosa que luce. Las dos primeras fotos, la tienen de frente dejando a la vista su cuerpo bien cuidado, mientras que en la última, luce su espalda.

Shannon de Lima posando. Fuente: Instagram Sha de Lima

El posteo de Shannon de Lima, donde posa con un largo pantalón beige y la parte superior de un bikini de color blanco, superó sin problemas la barrera de los 40 mil likes en el primer día de publicado y se llenó de comentarios donde le dejan claro que sube las temperaturas con solo mostrarse.