Tatiana hace olvidar a Olivia Newton-John al bailar con ajustados leggins de cuero

Tatiana se lució en sus redes sociales al copiar el look de Olivia Newton-John en 'Vaselina', pues modeló unos ajustados leggins de cuero y bailó el clásico tema 'We Go Together'. La cantante ha desatado miles de comentarios, pues además de lucir hermosa, despertó la nostalgia entre sus seguidores.

La artista de 53 años comenzó su carrera cuando era una adolescente al lanzar temas como 'Chicas de hoy', sin embargo, dio un drástico cambió y empezó a cantar música infantil, género que le dio grandes éxitos y con el que consiguió el título de 'La Reina de los niños'. Debido a este reconocimiento, ahora es parte de 'MasterChef Junior', programa que marcó su regreso a la televisión mexicana.

La intérprete de 'El patio de mi casa' y 'No me quiero bañar' se ha lucido durante las primeras semanas del reality de cocina, pues tanto en la emisión de Tv Azteca, como en sus redes sociales, ha dado cátedra de estilo con sus mejores looks, los cuales son ideales para las mujeres que pasan de 50 años y quieren lucir juveniles.

Tatiana baila con look de cuero

En sus cuentas de Instagram y Facebook, en donde la siguen miles de fans, Tatiana compartió un video en el que se luce bailando como Olivia Newton-John, quien interpretó a la tímida Sandy en 'Vaselina', película que llegó a las salas de cine en 1978 y que se ha convertido en un clásico de los musicales.

En el pequeño clip que subió aparece junto a Alana Lliteras, ex concursante de 'MasterChef Junior' y ahora conductora de 'Venga la Alegría Fin de Semana', con quien muestra la clásica coreografía de 'We Go Together' que aparece al final de la cinta protagonizada por John Travolta.

La cantante no sólo llamó la atención por sus pasos de baile, sino también por su outfit, pues al igual que Newton-John, usó unos leggins y chamarra de cuero, así como una ombliguera negra, con el que imitó el estilo de los 70 y 80. Tatiana volvió a demostrar que a sus 53 años sigue luciendo una figura espectacular y que la moda retro es con la que mejor se luce.

Tatiana luce moda retro en MasterChef Junior Foto: IG @oficial.tatiana

