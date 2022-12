Lyn May desafía las restricciones de Instagram con una reveladora foto

Lyn May es la misma vedette que hace más de 30 años sigue vigente en el espectáculo de nuestro país. Siempre bella y con unos cuantos de más desde que se hizo conocida, la también cantante y bailarina sigue dando que hablar por sus apariciones en el mundo mediático, donde deja claro que el contenido de alto voltaje es su marca registrada.

Lyn May, tal cual dice el nombre que la hizo recorrer el mundo, ha necesitado de retoques en diversas parte de su cuerpo, sobre todo en el rostro para lucir como una descendiente asiática (su familia es de China) lo más joven posible. Sin dudas su cara es lo que más se modificó, de las, según afirma la propia artista, más de 50 intervenciones.

Lyn May posando, Fuente: Instagram.

La obsesión de Lyn May por verse rejuvenecida y bella, la han llevado a ser engañada y que le inyecten aceite de bebé, diciéndole que era colágeno, lo que empezó a provocar reacciones negativas en su rostro. "Yo no lo necesitaba, porque todavía estaba muy joven cuando me lo empezaron a poner. Pero llega una señora a decirte que te vas a ver más guapa, que vas a vender más y te vas a ver muy bonita. Porque quieren sacarte dinero, entonces tienes 14, 15 años y dices 'si me voy a ver más bonita, órale", relató por entonces.

Hace algunos minutos, Lyn May jugó a la censura en Instagram, subiendo una foto donde luce con su vestimenta de vedette y con los pechos al descubierto. En la parte inferior, la mujer que en algunos días cumple 70 años, se mostró con apenas una falda con plumas negras.

Lyn May posando, Fuente: Instagram.

El posteo en la red social del grupo Meta, le dieron a Lyn la suma de 33 mil likes en la primera hora de publicada. Número que se potenciará con el pasar de las horas y los días, entendiendo lo que la artista le trasmite a su fandom.