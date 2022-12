Al estilo de “La gran estafa”, Michelle Renaud y Osvaldo Benavides presentan “Corazonada”

¿Qué harías si en tus manos tuvieras el billete ganador del premio mayor? El actor Osvaldo Benavides considera que ni todo el oro del mundo puede arreglar la vida de alguien que no tiene claro que el problema es él mismo, tal como le pasa a su protagónico en la película “Corazonada”.

El filme escrito y dirigido por José Manuel Craviotto está inspirado en la estafa a Pronósticos en 2012, pero por medio de la comedia van presentando la historia de todos los involucrados, quienes cegados por su ambición por cobrar su premio, se delataron.

“La tentación y la seducción de ganar dinero fácil, de tener una buena vida sin el mínimo esfuerzo… los delató. Una idea que sí es muy mexicana, todos creen que si un día se sacan el premio, van a salir de todas sus brocas, y esto no es cierto, no hay nada afuera que va a solucionar tus problemas y eso es lo que me gusta de la película, porque claramente el universo no funciona de esa manera”, afirmó.