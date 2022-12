Ellen Pompeo confirmó lo que muchos pensaban de su salida de 'Grey's Anatomy'

Ellen Pompeo ha sido la protagonista de Grey’s Anatomy en todas las temporadas desde 2005, lo que significa que lleva 19 años en la pantalla interpretando al mismo personaje, esto, sin dudas, debe agotar, ya que los actores se sienten encasillados en ese papel.

Shonda Rhimes, creadora de Grey's Anatomy, eligió a Pompeo hace 19 años para hacer la serie de drama médico más larga y con más años al aire. Lo que parece más increíble es que los seguidores de este drama no han abandonado la tira a la mitad, sino que hasta el día de hoy esperan nuevos capítulos muy emocionados.

Ellen Pompeo anuncia que no seguirá en Grey's Anatomy

En un posteo en la red social Instagram, con una imagen de ella en un primer plano, anunció que dejaba las batas y los bisturíes. ‘’¡Estoy eternamente agradecida y honrada por el amor y el apoyo que todos le han mostrado a Meredith Grey y el programa durante 19 temporadas! A pesar de todo, nada de eso, habría sido posible sin los mejores fanáticos del mundo. ¡Todos ustedes son pilotos y todos ustedes han hecho que el viaje sea tan divertido e icónico!’’ fueron las palabras de Pompeo, que se mostró totalmente agradecida con sus fans y con los fans de la serie en general.

Imagen con la que Ellen Pompeo anunció su retiro de Grey's Anatomy. Fuente: Instagram @ellenpompeo

Sin embargo, la actriz terminó su anuncio diciendo: ‘’Te amo con locura y te agradezco de vuelta. Esta no es tu primera vez en la montaña rusa... sabes que el espectáculo debe continuar y definitivamente volveré a visitarte. Con mucho amor e inmensa gratitud.’’ Con lo que nos da a entender que podría ser recurrente o una invitada especial en posibles temporadas posteriores.

En una entrevista para The Drew Barrymore Show, Ellen Pompeo aclaró: "Me siento súper feliz. Haber estado en la serie ha sido increíble para mí y me ha encantado mucho la experiencia, pero es hora de mezclar las cosas un poco".

