De frente, Lis Vega desafía la censura de Instagram

Lis Vega es una de las modelos que más polémica causa en el mundo del espectáculo. Se ha vuelto famosa y reconocida por su indiscutible talento dentro y fuera de las cámaras del espectáculo, en especial por siempre decir lo que piensa y contar anécdotas polémicas de su vida personal. Sin dudas un método que le sirve mucho para ganar fama.

Instagram es la red social que utiliza para tener un contacto directo con sus fanáticos. Para que te des una idea, en la red social de la camarita cuenta con casi 2 millones de seguidores y 14 mil publicaciones entre videos y producciones fotográficas. Este último dato demuestra que es una gran fans de esta red y por supuesto, el público la aclama.

Lis Vega. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

De igual manera, no todo pasa por ahí para Lis Vega pues a ella le encanta la cámara y generar polémica donde no lo hay. Por ejemplo, el otro día dio una entrevista y hablo de como generar la llama de la pasión en la pareja y no todos quedaron contentos con la respuesta. Para la actriz, no hay que centrarse en el hombre sino en uno y que el otro respete.

Por eso la polémica es una de sus facetas y porque no hacerla en las redes sociales. En esta oportunidad, subió un video a Instagram donde se la puede ver en paños menores. La vedette esta con corpiño y bombacha muy trasparentes donde si uno detiene la imagen puede llegar a ver algo. Además, se encuentra en las afuera del departamento donde los vecinos pueden verla.

Es indudable que Lis Vega estuvo desafiando a la red social de la camarita ya que, se encuentra muy al límite de lo que está permitido. Hasta el momento el video no fue borrado ni por la vedette ni por la red social pero por las dudas, te lo dejamos en esta nota para que puedas disfrutar la belleza de esta gran mujer.