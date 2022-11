Esta es la casa por la que los herederos de Silvia Pinal se pelearían

Silvia Pinal es una de las artistas más importantes y reconocidas del cine mexicano, también alcanzó fama internacional con películas como Viridiana y El Ángel Exterminador del director español Luis Buñuel.

Su carrera como actriz inició en el teatro y luego tuvo papeles secundarios en cintas como Bamba (1948), El Pecado De Laura (1949) y La Mujer Que Yo Perdí (1949), donde compartió créditos con Pedro Infante.

Debido a larga trayectoria artística en cine, teatro y televisión, la última Diva del cine mexicano recibió un homenaje el pasado 29 de agosto en el Palacio de Bellas Artes, pero además su trabajo le permitió adquirir una lujosa casa, ubicada en el Pedregal de la Ciudad de México y en la que vive desde el año de 1956.

La actriz vive en esta casa desde 1956. Foto: Especial

Al interior de dicho lugar, el cual fue construido al gusto de la madre de Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel, destaca una pintura hecha por el muralista Diego Rivera.

"Tenía yo un arquitecto que era un gran admirador de Diego Rivera, entonces me dijo un día 'por qué no te pinta un cuadro', 'no', le dije, me va a costar un dineral, nombre, vamos a verlo es muy linda gente y pues fuimos a verlo y nos caímos mutuamente muy bien y desde ese día empecé a posar para él", describió la actriz en una entrevista con el comunicador dominicano Tony Dandrades,

La pintura fue hecha por Diego Rivera. Foto: Especial

En el video, también se logra ver una gran piscina al interior de la casa de Silvia Pinal, que fue construida por el arquitecto Manuel Rosen Morrison, que también estuvo a cargo de la Alberca Olímpica para las Olimpiadas del 68.

En su casa sobresalen una gran cantidad de plantas, lujosos muebles, pero además cuenta con diversas recámaras, una terraza, un bar y un jardín.

