Ignacio López Tarso cumple 97 años; se queja de no tener trabajo: "No puedo vivir así" | VIDEO

Ignacio López Tarso se mostró muy contento de poder cumplir un año más de vida junto con sus seres queridos más cercanos, aunque desafortunadamente por la pandemia por Covid-19 no pudo reunirse con toda su familia, sí estuvo junto con sus dos hijos mayores.

Don Ignacio es uno de los baluartes de la televisión y el cine mexicano de la época moderna, es además un experimentado actor de renombre del teatro y contrario a lo que uno pensaría, por las cuestiones sanitarias, no ha podido subirse a un escenario desde hace dos años y medio, narró al periodista Gustavo Adolfo Infante, en su programa “De primer mano”.

López Tarso señaló que en toda su carrera, nunca le había pasado estar parado tanto tiempo y es algo que no le gusta y desde luego que extraña estar encima de un escenario.

“La paso muy bien en mi casa, pero ya tengo dos años y medio que no voy a un teatro, y eso es lo que no se puede soportar, no puedo vivir así, el teatro es alimento, el escenario es alimento, estar frente al público y el aplauso, es un alimento y sin todo eso no puedo vivir”.