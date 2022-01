Maribel Guardia vs Lourdes Munguía: Presumen cuerpazo en ajustados looks deportivos, ¿quién los luce mejor?

Las actrices Lourdes Munguía y Maribel Guardia comparten una gran amistad, pero no sólo eso, pues ambas pasan de los 60 años y han cautivado a todos con su figura. En sus redes sociales se les ve presumir cuerpazo con sus ajustados looks deportivos, y dejando claro que la edad no es impedimento para posar en atrevidos atuendos.

Munguía y Guardia han ganado mayor fama en los últimos años por ser parte del grupo de famosas que pasan de los 60 años y lucen figura de veinteañeras; Lourdes tiene 61 años, mientras que su amiga Maribel le lleva un año y presume sus 62 con mucho orgullo.

Guardia, quien también es cantante, comenzó su carrera en los años 80 y desde ese momento conquistó por su belleza y su curvilínea figura. Mientras que Lourdes, concentró su carrera sólo en la actuación, destacando como actriz de telenovelas, cine, teatro y series de televisión.

Maribel Guardia presume cinturita en ajustado look

Este martes por la noche, Maribel compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con la que dejó a todos sus fans encantados, pues presumió un coqueto y lujoso atuendo, esto debido a que se lució con un look deportivo y unos costosos tenis de la marca Balenciaga.

Desde hace varias semanas Maribel no compartía con sus fans sus momentos de ejercicio, razón por la que su instantánea llamó muy pronto la atención de sus 7.2 millones de seguidores, quienes la llenaron de halagos y también le han dado más de 43 mil "me gusta".

En la imagen, podemos ver a la guapa actriz y cantante, que fuera pareja del fallecido Joan Sebastian, posando para la cámara con un entallado conjunto de licra en tono azul claro, el cual combinó con unos tenis blancos y luciendo su larga cabellera en una coleta de caballo.

Lourdes Munguía conquista las redes

Aunque recientemente Lourdes no se ha dejado ver en redes sociales con un look para hacer deporte, en su cuenta de Instagram se pueden encontrar una gran variedad de atuendos de este tipo, mismo que al igual que su amiga, luce con mucho estilo, pues le permiten destacar sus curvas.

Para iniciar el año 2021, la actriz, de 61 años, que formará parte de los concursantes de la primera temporada de "Las Estrellas Bailan en Hoy", se dejó ver con un conjunto en tono azul eléctrico, con el que recibió decenas de comentarios de sus fans y miles de "me gusta".

