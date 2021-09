Muere Art Metrano actor de "Loca Academia de Policía" a los 84 años

Este jueves, se dio a conocer sobre el lamentable fallecimiento del famoso actor y comediante estadounidense Art Metrano a los 84 años de edad.

El famoso se dio a conocer a nivel mundial luego de interpretar al personaje del “capitán Mauser” en “Loca Academia de Policía”; el famoso nació en Brooklyn, y este jueves el mundo del cine de Hollywood está de luto tras su muerte por causas naturales en su casa de Aventura, Florida; esto de acuerdo con información emitida por Hollywood Reporter a través de su hijo.

Es así como el actor ha recibido diversos mensajes a través de redes sociales, especialmente en Twitter, en donde lamentaron su muerte, enviándole así diversos mensajes emotivos recordando su trabajo en series y películas.

El actor murió a los 84 años de edad

Arthur Metrano, mejor conocido dentro del gremio artístico como Art Metrano, nació el 22 de septiembre de 1936; fue un actor estadounidense quien se dio a conocer por sus participaciones en papeles como en el spinoff de “Happy Days” en 1982, así como en programas de televisión, tales como "All in the Family", "Bewitched", "Starsky and Hutch" y "Mod Squad".

Cabe señalar que el famoso tuvo su debut en “Rocket Attack USA”, con un personaje de conductor de un camión; posterior a ello, tuvo una aparición en 1968 a través de la televisión en un episodio de la serie “Ironside”.

Metrano participó también en diversos episodios en series como Bonanza, Los ángeles de Charlie, El increíble Hulk, Canción triste de Hill Street, Las chicas de oro, El equipo A o La ley de los Ángeles.

Participó en diversas series y películas

Además, dentro del cine participó en producciones tales como La loca historia del mundo, Vivir sin aliento cinta lanzada en 1983, la cual fue protagonizada por Richard Gere, así como en un remake de Al final de la escapada de Godard, y también en Cómo Stella recuperó la marcha lanzada en 1993, en donde participó al lado de Angela Basset y Whoopi Goldberg.

Cabe señalar que la última producción cinematográfica en donde apareció fue dentro de la pantalla en “Consejera matrimonial”, la cual fue lanzada en 2001, y donde participó con los actores Charlie Sheen y Denise Richards.