Matisse y Carin León unen sus voces en nueva canción y ya tienen challenge viral

A pocas horas del estreno de “Como lo hice yo”, el nuevo tema de Matisse en colaboración con el músico de regional mexicana Carin Léon, la canción ya es tendencia y hasta tiene un challenge.

Los artistas originarios de Baja California y Sonora han dado a conocer algunos fragmentos en sus redes sociales, la agrupación de baladas y pop compartieron en sus plataformas videos de sus amigos artistas que ya están cantando el tema.

En un clip publicado en Instagram se puede ver a Melissa Robles de Matisse junto a “El Capi” Pérez, Cynthia Rodríguez, Kristal Silva y otros conductores de Venga la Alegría cantando a todo pulmón una estrofa de “Como lo hice yo”.

Otro que se sumó al Challenge fue Ricky Muñoz, vocalista de Grupo Intocable, quien se grabó tocando el nuevo sencillo con su guitarra y cantándola con esa voz tan peculiar que hace únicos todos sus temas.

El influencer Alexxxstrecci también apareció cantando el tema al igual que el comediante La Mole, quien incluso aprovechó para ponerle unos pasos a la coreografía.

"Debí mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste

Y abrirlos la primera vez que me besaste

Pa' ver tus intenciones y tomar precauciones

Debí decirle al corazón que no te necesita

Pero no me ayudaste siendo tan bonita

Andaba distraído y de haberlo sabido

No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora

Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona

Yo tan inocente que jamás tomaba

Ahora este dolor no me lo quita nada

Y esos ojos que te vieron ahora nomás lloran

Da coraje que este amor por ti no me abandona

Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol

Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo

Y esto es Matisse

Y su compa Carín León Ay, ay, ay

Te vi, paseando con el wey que vino a reemplazarme

Quisiera tener chance de poder contarle

Que busque otro camino, si a mí me hubieran dicho (Oh, oh, oh, oh)

No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora

Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona

Yo tan inocente que jamás tomaba

Ahora este dolor no me lo quita nada

Y estos ojos que te vieron ahora nomás lloran

Da coraje que este amor por ti no me abandona

Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol

Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo"