Efeméride 9 de septiembre: Nace Adam Sandler, así inició su carrera el segundo actor más rico de EU

Este 9 de septiembre el actor estadounidense Adam Sandler celebra 55 años. El también productor de cine es uno de los más reconocidos de la industria en Hollywood, pues gracias a películas como, Jack and Jill, Click: Perdiendo el control, Son como niños y Una esposa de Mentiras, se ha colocado en el gusto del público, pero sobre todo le han hecho ganar millones de dólares.

Adam Richard Sandler -nombre completo del artista- nació en Nueva York y desde muy temprana edad mostró interés por el mundo del espectáculo, ya que a los 17 años, actuó en una obra en el club Basthon. Posteriormente, comenzó a actuar en clubes de comedia y estudió Bellas Artes por la Universidad de Nueva York.

Adam Sandler tuvo su debut y primer protagónico en la cinta Going Overboard, en 1989. En ella interpretaba a Shecky Moskowitz, un comediante de las calles que consigue su gran oportunidad a bordo de un barco, sin embargo, la desconfianza lo abruma y después de su primera presentación, la cual fue un fracaso, empieza a conocer cuál es el verdadero poder de la risa.

Tras hacer este largometraje, pronto consiguió varios contratos tanto para el cine como Shakes the Clown y para la televisión, como fueron sus participaciones en Remote Control, La hora de Bill Cosby, The Marshall Chronicles y ABC Afterschool Specials.

A pesar de llevar varios años en la industria del espectáculo su carrera despuntó en 1991 cuando fue parte del programa Saturday Night Live, en donde hacia sketches, comedia y otras actividades junto a otros actores, músicos, e invitados especiales.

Sin embargo, en 1995 fue despedido del late show estadounidense. De acuerdo a una entrevista que Sandler ofreció a “The Howard Stern Show”, el actor no sabía que hacer debido a que su salida fue sorpresiva y sin previo aviso.

“Probablemente estaba triste, encubriendo la tristeza con estar enojado, diciendo ‘sí, jodete’. Pero recuerdo cuando vi a Farley, y me dijo ‘Yo también, ellos tampoco me quieren’, ambos estábamos como ‘A la mierda esta mierda’. Nos enojamos juntos, fingimos que no estábamos tristes, fingimos que esto era lo mejor ”.