Adam Sandler pudo ganar un Oscar con esta película pero la rechazó por grabar ‘Spanglish’

Adam Sandler está de manteles largos, pues este 9 de septiembre cumple 55 años. El neoyorkino lleva más de tres décadas de carrera profesional, en las cuales ha participado en más de 50 películas, producido una docena más y grabado seis discos musicales. Cuando se habla de él hay dos opciones, lo amas o lo odias, pero de lo que no queda duda es que es uno de los histriones más reconocidos a nivel mundial.

En su haber podemos encontrar películas clásicas de comedia como Happy Gilmore, La mejor de mis bodas (The Wedding Singer), Mr. Deeds, Como si fuera la primera vez (50 First Dates), Golpe bajo: el juego final (The longest yard), No te metas con Zohan, Click, Yo los declaro marido y... Larry, la saga de Son como niños o Murder Mistery, y también prestó su voz para las primeras tres películas de Hotel Transilvania.

Y en muchas de ellas ha compartido escena con actores y actrices de talla internacional como Salma Hayek, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Rob Schneider, Kevin James, Chris Rock, Steve Buscemi, Ben Stiller, Taylor Lautner y Nicole Kidman, tan solo por mencionar algunos.

Estuvo cerca del Oscar, y lo dejó ir...

Y a lo largo de estas tres décadas ha ganado premios como el People's Choice y Kids' Choice Awards, aunque también estuvo nominado en una ocasión al Globo de Oro por la película Embriagado de amor. Pero lo que no muchos saben es que pudo haber sido nominado al Oscar 2004, pero no lo consiguió porque prefirió grabar otra película.

Resulta que ese año la cinta Collateral (en México se llamó Colateral: lugar y tiempo equivocado) protagonizada por Tom Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett Smith y Mark Ruffalo estuvo nominada en la categoría de mejor actor de reparto gracias a la actuación de Foxx y, aunque no ganó el premio, seguro Adam Sandler estuvo pendiente de esa ceremonia.

Y es que el actor protagonista de Como si fuera la primera vez tuvo la oportunidad de participar en Collateral pues el director Michael Mann lo había seleccionado para interpretar a Max, el taxista que -indirectamente- ayudó al personaje de Tom Cruise a cumplir con sus encargos como asesino a sueldo.

Sin embargo, por problemas de agenda, Adam Sandler rechazó el proyecto y optó por rodar 'Spanglish', a lado de Téa Leoni, Paz Vega y la mexicana Cecilia Suárez. Esta cinta más que comedia, es un drama que cuenta la historia de una mujer mexicana y su pequeña hija que deben migrar a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, la cual parece haber llegado cuando es contratada por una familia estadounidense.

A la película no le fue mal, ya que Rotten Tomatoes le dio una calificación de 53 por ciento, pero, si se compara con el 86 por ciento que obtuvo Collateral, se entendería que no debió haber rechazado la oportunidad que le había ofrecido Mann.