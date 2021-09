Premios Ariel: Buscan más apoyo al cine mexicano

Por segundo año consecutivo, la ceremonia del máximo reconocimiento al cine mexicano se realizó de manera virtual por la pandemia de COVID-19, pero esto no impidió que el gremio celebrara con peculiar ímpetu la industria y al mismo tiempo hicieron un llamado a las autoridades para brindar apoyo a este sector.

La película Sin señas particulares, de Fernanda Valadez, fue la que se coronó en la edición número 63 de los Premios Ariel, al llevarse nueve estatuillas de las 16 a las que estaba nominada, entre ellas: Mejor película, dirección, actriz, para Mercedes Hernández, coactuación masculina, fotografía y ópera prima.

A la cinta de Valadez, le siguió El baile de los 41 con cuatro premios, de los 12 en los que competía: ganando mejor actor Alfonso Herrera, también se llevó diseño de arte, vestuario y maquillaje. Mientras que el largometraje de Selva Trágica obtuvo dos premios, el primero a revelación actoral y el segundo a mejor sonido.

El Ariel de Oro lo recibieron la actriz Ofelina Medina y el sonidista y productor Fernando Cámara. “En 1968, el cine mexicano era prácticamente sin mujeres detrás de la cámara, delante solo eran actrices… Había pocas guionistas. También fue en ese año que Bertha Navarro empezó a producir cine independiente. Ahora es una gran satisfacción que hoy en el 2021, en todas las categorías del ariel hay mujeres y en muchas de ellas son mayoría,

Tuvimos que pasar una larga caminata, la visión femenina ha llegado a equilibrar y enriquecer nuestra pantallas”, dijo Medina.

Mónica Lozano, la directora de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, organización que da los premios Ariel, fue la encargada de manifestar el punto de vista de la comunidad, al mencionar en su discurso que espera que la nueva legislatura trabaje las reformas a la ley en la que han venido trabajando desde los últimos tres años.

“Los cineastas hemos visto cómo, en otros terrenos de la economía, el gobierno ha intervenido para generar condiciones de competencia justas y equitativas; no nos explicamos por qué, hasta ahora, no lo ha hecho en el cine. Hemos llegado a la mitad del sexenio; si queremos volver realidad estas demandas de la comunidad, hay que hacerlo sin demora . Se requieren, en efecto, hechos y no palabras en el apoyo a nuestro cine”, explicó.

Agregó que sólo regulando las leyes sobre la distribución se permitirá pensar en un mejor futuro para el cine, para las generaciones de cineastas y espectadores por venir: “No menosprecien la importancia del arte y la cultura para el bienestar de las y los mexicanos y para el futuro de nuestro México”.

MAAZ