Matt DAMON y Ben AFFLECK protagonizan esta película medieval que se estrena en octubre: VIDEO

Matt Damon y Ben Affleck son amigos desde hace tres décadas y, durante los años 90, el mundo los conoció por la cinta 'Good Will Hunting' (Mente Indomable) y el Premio Oscar que obtuvieron al Mejor Guion Original en 1997. Con este recuerdo como preámbulo y toda una trayectoria exitosa en Hollywood para ambos actores, Matt y Ben se reúnen de nuevo en un filme que contará con su creatividad en la escritura de la historia, tanto como frente a la cámara.

La cinta en cuestión es 'El Último Duelo', película que contará con ellos en los roles protagónicos, acompañados de Adam Driver y Jodie Comer. Para completar el atractivo proyecto, la dirección estará a cargo del multi premiado cineasta Ridley Scott.

Para que no esperes mucho a verla, cabe anunciar que la película se estrenará el próximo 14 de octubre en los cines de nuestro país.

Basada en el libro The Last Duel

'El Último Duelo' es una película histórica de suspenso y drama basada en el libro 'The Last Duel: A True Story of Trial de Combat in Medieval France', de Eric Jager. Por lo tanto, la adaptación cinematográfica del guion corrió a cargo de Ben Affleck, Matt Damon y Nicole Holofcener.

En esta ocasión, Damon da vida al papel principal junto a Adam Driver y Jodie Comer. Mientras tanto, su coequipero en el guion, Ben Affleck, personificará un papel secundario pero trascendental en la trama.

La película estaba originalmente programada para un estreno limitado en cines el 25 de diciembre de 2020, antes de su lanzamiento el 8 de enero de 2021. Sin embargo, como resultado de la pandemia de COVID-19, la fecha se retrasó hasta el 14 de octubre de 2021, por Walt Disney Studios Motion Pictures bajo el sello 20th Century Studios.

¿De qué trata 'El Último Duelo'?

Ambientada en la Francia del siglo XIV, cuenta la historia de Marguerite de Carrouges, que declara haber sido violada por el caballero Jacques Le Gris, el mejor amigo de su marido. Al no creerle nadie, su marido, Jean de Carrouges, acusa a su mejor amigo ante el rey Carlos VI, quien decide autorizar un duelo a muerte entre ambos.

Ante esto, Marguerite de Carrouges deberá enfrentar el escrutinio público y, como la época lo marcaba, ser señalada por su revelación ante la posibilidad de que alguien muera por lo que ella confesó.

Para conocer más de los personajes, están distribuidos así: