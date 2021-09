Stray Kids celebra cumpleaños de Seungmin, TWICE de Nayeon y GOT7 de Jinyoung

Este día en las principales tendencias de Twitter se encuentran hashtags y frases relacionadas con k-pop, y no es para menos, pues los fans de todo el mundo están celebrando el cumpleaños de tres idols importantes: Seungmin de Stray Kids; Nayeon de TWICE y el vocalista de GOT7, Jinyoung.

Estas estrellas de pop nacieron el 22 de septiembre, pero debido a la diferencia horaria entre México y Corea del Sur los fandoms STAY, ONCE y IGOT7, ya comenzaron a enviar sus mensajes de felicitación por medio de redes sociales.

Seungmin de Stray Kids cumple 21 años

En Twitter los hashtags #922StarsForSeungmin, #HappySeungminDay, entre otros han dominado las plataforma, pues STAY lo está usando para conmemorar que el cantante y bailarín llega a 21 años (edad internacional).

Kim Seung Min nació en Seúl, Corea del Sur y vivió una temporada en Los Ángeles, Estados Unidos. En 2016, se presentó en la treceava audición de JYP Entertainment, quedando en segundo lugar y logrando entrar a la compañía al año siguiente.

Unos meses más tarde participó en el programa Stray Kids, el cual buscaba hacer una nueva boyband. Gracias a esto pudo debutar junto a Woojin, Felix, Changbin, Chan, Hyunjin, Han, I.N y Lee Know en marzo de 2018 con I am Not.

Nayeon de TWICE celebra su cumpleaños 26 años

Im Nayeon, la idol de TWICE, llega a 26 años de vida este 22 de septiembre y por eso ONCE ha comenzado a inundar las plataformas digitales con imágenes y videos de la artista surcoreana, además en las publicaciones agradecen y reconocen el talento de integrante de uno de los grupos femeninos más importantes de la industria.

Entre los videos que más destacan se encuentra el de su actuación en el KBS Song Festival del 2016, en el cual interpretó "Only Longing Grows" junto a su madre, haciendo llorar a todos los asistentes.

Jinyoung de GOT7 festeja 27 años

Una gran coincidencia es que Nayeon y Seungmin forman parte de la agencia JYP Entertainment y que Jinyoung, también fue parte de esta empresa hasta principios de año, cuando decidió dejarla junto a sus compañeros de GOT7.

El vocalista de la banda de k-pop es el tercero de su grupo en cumplir años este mes, pues Mark y Youngjae, cumplieron 28 y 25 años, respectivamente. El IGOT7 está muy emocionado por celebrar esta etapa junto al artista, pues actualmente ha tenido mucho éxito como actor, sobre todo después del drama The Devil Judge, que logró ubicarse entre los favoritos del público.