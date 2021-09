¿Buenas amigas? Así fue el día que Inés Gómez Mont insultó a Galilea Montijo en cadena nacional | VIDEO

En los últimos tiempos Galilea Montijo e Inés Gómez Mont han demostrado una buena amistad, pero eso no fue desde el inicio, ya que antes de consolidar una bonita relación, las conductoras mexicanas se vieron enfrascadas en una riña por comentarios inapropiados por parte de la integrante de “Hoy”, mismos que tuvieron una respuesta enfurecida por parte de la esposa de Víctor Manuel Álvarez Puga.

Ahora, después del mensaje que le mandó Gali a Inés en redes sociales por el problema legal en el que se vio inmersa, donde la FGR presentó una orden de aprehensión en contra de la pareja, los usuarios de redes sociales recordaron el momento en el que Gómez Mont defendió a su amigo y en ese entonces compañero, Pedro Sola.

Cuando Inés todavía formaba parte de la televisora del Ajusco, no dudó en levantar la voz para defender a su compañero, quien fue insultado por Montijo al decirle “Doña Pedro”, entre otras cosas; situación que no quedaría así, ya que la entonces colaboradora de TV Azteca no dudó en decirle “Doña Table”, entre muchas otras cosas.

La respuesta que levantó la polémica

Después de mostrarle su apoyo y decirle que tendrá que enfrentar los cargos imputados por la ley, la gente de redes sociales se encargó de recordar el momento más polémico y de mayor controversia entre las famosas, mismo que se llevó por el 2009, donde Gómez Mont no dudó en decir que Galilea solo estaba esperando casarse con una persona adinerada y con poder de Televisa; además de decirle que le faltaba mucha educación y que era “Doña Table”.

“Galilea Montijo lo que más desea en este mundo es casarse. Todos le dan anillo y todos la mandan a volar, ¿no se han fijado? Quisiera también andar con un hombre adinerado y con poder en Televisa”, indicó cuando formaba parte de Ventaneando, a lo que agregó: “También es una mujer a la que le falta mucha educación. No, no, no, aparte si se atreve a decirle ‘Doña Pedro’ y que te pones ahí a tejer chambritas, yo también quiero recordar que eres ‘Doña Table’ hay que recordártelo, ¿no?”, sentenció Inés.

Con el paso del tiempo, las conductoras comenzaron una amistad, tanto que Inés terminó por retractarse por lo que había dicho en “Ventaneando”, ya que confirmó que no la conocía realmente y la juzgó sin tener argumentos para hacerlo. La ojiazul aseguró que aprendió la lección de no hablar mal de nadie y por eso le habló para ofrecerle una disculpa, misma que terminó por dejarle una gran amistad junto a Tapatía.